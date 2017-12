JAKARTA - Tidak hanya PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) yang akan diakuisisi 73,8% sahamnya oleh Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) 73,8%, bank asal Jepang lainnya juga tengah melirik bank lokal.

Salah satu yang diincar adalah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) oleh Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG). Bank terbesar di Jepang itu berencana meningkatkan kepemilikan sahamnya hingga mencapai mayoritas di BTPN. "Kami ingin meningkatkan kepemilikan saham dan memegang mayoritas di masa depan," kata CEO SMFG Takeshi Kunibe mengutip laman Reuters.

Selang satu hari setelah berita itu merebak, saham BTPN langsung menguat 150 poin atau 6,28% ke posisi Rp2.540 per lembar saham. Demikian seperti dikutip dari data perdagangan Bloomberg pada pukul 11.13 WIB. Saham BTPN tersebut dibuka di posisi Rp2.390 per lembar saham. Dalam rentang 52 minggu, saham tersebut bergerak lebar di kisaran Rp2.200 hingga 2.840 per lembar saham.

Kendati akan dicaplok, namun hingga kini belum jelas berapa persen saham yang akan dikantongi Grup Sumitomo Mitsui Financial ini. Bahkan, pihak otoritas di Indonesia pun juga belum memberikan kepastian tersebut.

Sekadar diketahui, Bank Jepang dan bank di kawasan Asia lainnya semakin tertarik untuk hadir di Indonesia. Mereka berharapan bisa menyasar segmen kelas menengah di negara dengan populasi lebih dari 250 juta ini.

