JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar Rupiah cenderung bergerak stabil sepanjang tahun 2017 meski sempat mengalami tekanan yang bersumber dari eksternal pada awal triwulan IV-2017.

Kendati bergerak stabil, Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan Rupiah tercatat mengalami depseresiasi atau melemah sebesar 0,87% terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) dari awal tahun (year to date/ytd).

"2017 sampai 21 Desember year to date (ytd) nilai Rupiah Indonesia terdepresiasi 0,87%," ungkap Agus konferensi pers akhir tahun di Gedung BI, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Agus mengungkapkan, pada tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS merupakan yang terbaik kedua di Asia setelah Yen. Saat itu, Indonesia tercatat terapresiasi atau menguat sebesar 2,25%, sedangkan Jepang menguat 2,85%.

Meskipun Rupiah melemah, lanjut Agus, volatilitas Rupiah tetap terjaga karena persentase pelemahan masih dibawah 1%. Ia menyatakan saat ini volatilitas Rupiah sepanjang tahun 2017 berada di angka 3%.

"Ini masih di bawah 1% sehingga volatilitas Rupiah terjaga. Tahun lalu volatilitas ada di 8%, saat ini cenderung rendah hanya di 3%," ujarnya.

Menurut Agus, tingkat volatilitas tersebut menunjukkan Rupiah stabil sepanjang 2017, kendati pernah mengalami tekanan pada kuartal IV 2017 yang bersumber dari tekanan eksternal.

Tekanan tersebut menyusul pengumuman rencana peluncuran kebijakan perpajakan AS serta ketidakpastian posisi Janet Yellen sebagai pimpinan bank sentral AS Federal Reserve (The Fed).

(ulf)

(rhs)