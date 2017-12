JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tips bagi masyarakat yang berpergian ke luar negeri atau traveller. Dia menyarankan untuk melakukan pencatat administrasi saat membawa alat-alat berharga. Hal ini bisa memudahkan prosedur bagi para penumpang yang akan membawa barang-barang ke luar negeri untuk di bawa kembali ke Indonesia.



Misalnya, seseorang yang akan berekreasi ke Singapura dengan membawa sepeda lipat, laptop atau barang bawaan lainnya agar memberi tahu petugas Bea Cukai di Terminal Keberangkatan. Saat kembali ke Indonesia, Anda hanya perlu menunjukkan bukti pemberitahuan tersebut kepada petugas.

"Prosedur ini akan memudahkan petugas untuk mempercepat proses clearance dan tidak dikenakan pungutan apapun. Sehingga pada saat tiba di bandara Indonesia mendapatkan kepastian dan kelancaran pengeluarannya," ujarnya, di Aula Kemenkeu, Jakarta, Kamis (28/11/2017).



Dia melanjutkan, untuk mengakomodir ekspor barang yang karena sifat atau nilainya memerlukan penanganan khusus melalui pembawaan oleh penumpang, misalnya ekspor perhiasan dari emas. Dengan demikian, ekspor tersebut secara administrasi tercatat resmi dan bisa dipakai sebagai bukti perpajakan.



Kemudian, pembebasan bea masuk atas impor barang ekspor asal Indonesia, seperti perajin Indonesia yang membawa barang untuk dipamerkan di luar negeri.

"Sama seperti barang bawaan yang di bawa keluar negeri. Ini agar diberitahukan ke petugas Bea Cukai di Terminal Keberangkatan sehingga pada saat kembali tidak dipungut apapun," ujarnya.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikan tarif threshold (batas atas) bea masuk barang bawaan dari luar negeri. Hal ini dilakukan setelah melakukan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188 Tahun 2010.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden, pemerintah memperbaiki regulasi terkait layanan untuk impor barang bawaan penumpang.



"Kami mengubah PMK yang diatur sejak 2010 itu menjadi PMK baru di mana volume untuk jumlah (Free On Board) FoB per orang yang tadinya USD250 per orang membawa barang dari luar ke Indonesia. Sekarang dinaikkan jadi USD500 per orang," ujarnya.

