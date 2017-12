JAKARTA - Harga minyak turun pada perdagangan Rabu. Hal ini dikarenakan momentum rally telah habis setelah mencapai rekor tertinggi selama 2,5 tahun terakhir.

Mengutip laman Reuters, Jakarta, Kamis (28/12/2017), harga minyak mentah Brent berada turun 58 sen dolar AS atau 0,9% ke level USD66,44 per barel. Minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) berjangka di USD59,64 per barel, turun 33 sen atau 0,6%.

Hari sebelumnya, Brent menembus level USD67 untuk pertama kalinya sejak Juni 2015 dan WTI naik di atas USD60 per barel untuk pertama kalinya sejak Mei 2015.

"Pasar terus condong ke arah berita bullish tapi hari ini kita melihat sedikit profit taking," kata Gene McGillian, manajer riset pasar di Tradition Energy di Stamford, Connecticut.

Pada hari Selasa, Libya kehilangan sekitar 90.000 barel per hari (bpd) pasokan minyak mentah setelah pipa yang memberi makan pelabuhan Es Sider diledakkan. Perbaikan bisa memakan waktu seminggu namun tidak akan berdampak besar pada ekspor, kata kepala perusahaan minyak negara Libya NOC kepada Reuters, Rabu.

Analis RBC Capital Markets Helima Croft mengatakan dalam sebuah catatan kepada klien bahwa kerusuhan politik menjelang pemilihan nasional selanjutnya dapat mengurangi produksi Libya dalam beberapa bulan mendatang.

Gangguan pasokan lainnya dalam beberapa pekan terakhir termasuk penutupan jaringan pipa terbesar di Inggris. Pada hari Rabu, empat puluhan memompa setengah dari kapasitas normalnya. Operatornya berjanji untuk melanjutkan arus penuh pada awal Januari.

Empat puluhan dan pemadaman Libya bersama-sama berjumlah sekitar 500.000 bpd, relatif kecil di pasar global sekitar 100 juta bpd.

"Sementara dampak penawaran tidak material, ini menunjukkan bahwa dengan pasar yang secara struktural tidak didukung dan persediaan terus meningkat, risiko geopolitik kini telah muncul kembali sebagai faktor penting dalam dinamika perdagangan sehari-hari," analis di Tudor Pickering Holt Energy Research mengatakan dalam catatan

Pasar minyak telah diperketat karena adanya pembatasan pasokan yang dipimpin oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan non-OPEC Rusia. Data dari Administrasi Informasi Energi A.S. menunjukkan pasar minyak global berangsur-angsur terealisasi pada tahun 2016 dan mulai menunjukkan defisit pasokan sedikit tahun ini.

