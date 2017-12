JAKARTA – Penyesuaian jadwal beroperasinya Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta belum dilakukan lantaran KA Bandara tahap awal baru melayani 42 perjalanan per hari. Nantinya, akan ada penyesuaian jadwal perjalanan KRL Duri-Tangerang bila kereta bandara beroperasi penuh.

VP Komunikasi Perusahaan PT KCI Eva Chairunisa mengatakan bahwa penyesuaian jadwal berlaku setelah PT Railink sebagai operator kereta bandara mengoperasikan secara penuh jadwal 82 perjalanan.

Lalu, jika kereta bandara sudah beroperasi sebanyak 82 perjalanan maka akan terdapat penyesuaian jadwal KRL yang dilakukan oleh PT KCI. Di mana, penyesuaian jadwal tersebut seiring dengan perubahan jumlah perjalanan KA Lintas Tangerang-Duri dari 90 perjalanan menjadi 73 perjalanan. Kemudian, untuk jadwal keberangkatan kereta pertama dari Stasiun Tangerang-Duri dimulai pukul 04.55 WIB, sedangkan kereta pertama dari Stasiun Duri-Tangerang pukul 05.45 WIB.

Di samping itu, mulai sore tanggal 28 Desember 2017, pelayanan pengguna KRL di Stasiun Duri sudah dialihkan ke bangunan stasiun baru. Diantaranya, loket, gate in, in, gate out, toilet, dan musholla. Selain itu, PT KCI juga menghimbau para pengguna jasa KRL Commuter Line untuk dapat menyesuaikan jadwal perjalanannya dengan adanya perubahan pada awal Januari nanti. Sementara itu, saat ini PT KCI mengoeprasikan 926 perjalanan KRL per hari, dengan melayani 950 ribu hingga satu juta pengguna setiap harinya. Pasalnya, untuk memaksimalkan kapasitas angkut dengan frekuensi perjalanan tersebut, PT KCI akan semakin banyak mengoperasikan KRL dengan formasi 10, dan 12 kereta termasuk di lintas Tangerang-Duri (PP).

