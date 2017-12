JAKARTA - Bursa saham Asia dibuka bergerak dua arah (mixed) pada perdagangan terakhir tahun 2017.

Melansir CNBC, Jumat (29/12/2017), indeks Nikkei menguat 0,26%, indeks ASX 200 turun tipis 0,54%. Semantara itu pasar saham Korea Selatan ditutup pada hari Jumat, dengan perdagangan akan dilanjutkan setelah akhir pekan Tahun Baru.

Seperti diketahui, Wall Street ditutup sedikit menguat pada hari Kamis, dengan penutupan rata-rata industri Dow Jones pada rekor tertinggi. Indeks pada hari Kamis tetap berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan.

Pasar di Asia telah meningkat secara signifikan pada tahun ini, didukung oleh pemulihan pertumbuhan ekonomi secara global. Indeks saham MSCI yang luas di Asia Pasifik tidak termasuk Jepang telah meningkat lebih dari 30% dari tahun ke tahun pada hari Jumat.

Keuntungan tersebut lebih besar dari kenaikan sekitar 25% indeks Dow tahun ini.

Di sisi komoditas, minyak diperdagangkan mendekati level tertinggi dalam dua setengah tahun. Dalam Perdagangan berjangka AS diperdagangkan menguat 0,03% ke level USD59,86 per barel. Kontrak berjangka minyak mentah Brent, yang belum melakukan perdagangan, ditutup menguat 28 sen di USD66,72 per barel.

