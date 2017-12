JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh lapisan masyarakat tidak terjebak dengan pemberitaan yang bernada negatif. Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia cukup baik tercermin dari IHSG yang mencapai 6.355.

Baca Juga: Jokowi: IHSG 6.000 Saja Sudah Untung, Sekarang Bagaimana?

“Semua kan senangnya nakut-nakutin itu. Tapi kalau kita terjebak pada ketakutan kita akan kehilangan peluang, kesempatan, opportunity,” ujarnya di Bursa Efek Indonesia, Jumat (29/12/2017).

Pada perdagangan 2017 IHSG sore ini ditutup naik 41,61 poin atau 0,66% ke level 6.355,65. Capaian ini membuktikan bahwa kekhawatiran seluruh analis terhadap global maupun domestik tidak benar.

Baca Juga: 2 Menit Sebelum Penutupan IHSG, Bel Mendadak Berbunyi

Jokowi mengatakan, penutupan perdagangan bursa saham 2017 di luar perkiraan semua pihak. Bahkan kekhawatiran-kekhawatiran yang diproyeksikan di awal tahun ternyata bisa diselesaikan dengan semuanya.



"Kita senang kalau ada kabar mengkhwatirkan, kita menikmati dan bukan menjadikan kita pesimis. Ini dari dulu angka sudah disampaikan baik oleh Pak Dirut Bursa maupun Ketua OJK jelas semua. Dulu orang bilang sampai 6.000 saja sudah untung, tapi sekarang 6.355, gimana," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Tutup Perdagangan Saham 2017, IHSG Berakhir Menguat 41 Poin ke 6.355,65

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang semakin bagus. Oleh karena itu, tidak ada lagi istilah wait and see sedari sekarang.



"Dulu tahun 2015 ngomongnya wait and see karena Pilkada, 2016 ada Pilkada lagi kita wait and see, 2017 Pilkada, tahun depan juga ada Pilkada dan 2019 Pilpres dan wait and see. Jadi politik silakan berpolitik, ekonomi ya silakan digarap bersama," ujarnya.

(kmj)