JAKARTA - Group Governance and Organizational Development (GGOD) Director PT Global Mediacom Tbk Indra Prastomiyono dinobatkan sebagai Best Inspiration Women of The Year 2017 dalam ajang Seven Media Award 2017. Adapun penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap figur wanita yang mampu memberikan perubahan terhadap perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bisa lebih maju berkat kerjanya.

Indra Prastomiyono pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Melalui penghargaan ini, dirinya mengharapkan dapat menginspirasi para wanita Indonesia.

"Terima kasih atas apresiasi bagi karyawan kantor, tentunya penghargaan ini dapat memberikan dampak positif bukan hanya kepada pribadi untuk terus melakukan perubahan, tetapi juga untuk Indonesia yang lebih baik," ujarnya dalam acara penganugerahan Seven Media Award 2017, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Indra Prastomiyono berkiprah menangani semua bidang, dari kebijakan hingga audit untuk puluhan perusahaan yang tergabung dalam MNC Group dengan beragam lini bisnis.

Kontribusi darinya dinilai sebagai best practice industri sehingga menghantarkan MNC Group sebagai media grup nomor satu dari sisi market leader di Indonesia.

"Saya paling banyak duduk di level holding untuk menangani semua bidang dari mulai policy hingga audit dari puluhan perusahaan MNC Group yang memiliki praktek bisnis berbeda-beda," jelasnya.

Dia juga menyampaikan pesan kepada para wanita Indonesia untuk fokus pada hal yang sifatnya produktif. Guna melahirkan hal produktif, tentunya para wanita membutuhkan determinasi dan tekad yang kuat dalam melakukan setiap hal.

"Sebetulnya bicara manajemen kita tidak melakukan sendiri. Tapi kalau ingin menyampaikan pesan saya meminta kepada wanita Indonesia harus produktif melakukan hal yang tepat dan benar," jelasnya

Selain itu dirinya juga berpesan kepada para wanita Indonesia untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Khususnya, bagi wanita karier yang telah memiliki keluarga dan juga anak.

"Jangan takut melakukan perubahan untuk hal-hal yang produktif butuh tekad, determinasi, fokus, dan balance antara mengurus anak di rumah dan kantor secara bijaksana dalam memenangkan waktunya," jelasnya.

Sementara itu, Founder Seven Media Yana Halim mengatakan, apresiasinya kepada Indra Prastomiyono atas seluruh dedikasinya, sehingga bisa menginspirasi para wanita lainya untuk terus berprestasi. "Kami sampaikan selamat atas anugerah yang diterima Ibu Indra Prastomiyono, semoga apresiasi tertinggi ini dapat bermanfaat sebagai komitmen untuk menciptakan karya dan prestasi yang lebih tinggi untuk masyarakat dan generasi yang akan datang," jelasnya. Sebagai informasi, penobatan individu dan penilaian yang berhak menyandang gelar prestisius tersebut, melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Selain The Key People Magazine, para penilai berasal dari berbagai institusi seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi & UKM, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Bisnis Dan Profesi, serta Clock Research & Development Center.