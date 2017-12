NEW YORK - Harga minyak menguat tipis pada perdagangan Kamis. Kembali tunjukan posisi tertinggi 2,5 tahun terakhir setelah data menunjukan kuatnya permintaan untuk impor minyak mentah di China.

Selain itu, peningkatan aktivitas penyulingan AS yang menarik lebih banyak minyak mentah daripada persediaan menjadi tambahan sentimen pergerakan harga minyak. Namun, perdagangan biasanya bergerak landai di akhir tahun, dengan banyak pedagang berlibur.

Melansir laman reuters, Jakarta, Jumat (29/12/2017), Departemen Energi AS mengatakan bahwa stok minyak mentah turun 4,6 juta barel dalam minggu terakhir. Persediaan di luar cadangan strategis nasional telah menurun lebih dari 11 persen pada tahun lalu.

Pemurnian A.S. meningkat, mendorong penggunaan kapasitas hingga 95,7 persen, tertinggi pada bulan Desember yang mencapai tahun 1998. Pengilangan telah diuntungkan dalam beberapa bulan terakhir karena penyebarannya melebar antara harga minyak mentah AS dan Brent berjangka.

"Di minggu lalu, permintaan yang kuat untuk produk olahan, terutama sulingan, terus mendorong penyuling untuk mengolah minyak mentah dengan harga yang meningkat," kata David Thompson, wakil presiden eksekutif di Powerhouse, broker komoditas khusus energi di Washington.

Minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) CLc1 naik 20 sen menjadi USD59,84 per barel. Harga minyak mentah Brent LCOc1 naik 28 sen menjadi USD66,72 per barel.

Pekan ini, WTI menembus di atas USD60 per barel untuk pertama kalinya sejak Juni 2015, sementara Brent menembus USD67 untuk pertama kalinya sejak Mei 2015.

Pasar minyak telah memperketat setelah satu tahun pengurangan produksi yang dipimpin oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang didominasi Timur Tengah dan Rusia. Pemotongan OPEC dimulai Januari lalu dan dijadwalkan berlanjut sepanjang 2018.

Menghadapi pengurangan tersebut, produksi minyak A.S. C-OUT-T-EIA telah melonjak lebih dari 16 persen sejak pertengahan 2016 dan mendekati 10 juta barel per hari, hanya mengikuti gembong OPEC Arab Saudi dan Rusia.

Dalam minggu terakhir, produksi AS turun tipis menjadi 9,75 juta bpd dari 9,79 juta barel per hari minggu sebelumnya.

Harga didukung pada awal perdagangan oleh rilis kuat China atas kuota impor yang kuat untuk tahun 2018. Persediaan minyak mentah China pada bulan November mencapai titik terendah tujuh tahun di 26,15 juta ton, demikian data Xinhua menunjukkan.

Pemadaman pipa di Libya dan Laut Utara juga mendukung harga. Pasokan minyak Libya terganggu oleh serangan terhadap pipa minggu ini dan mengalir menuju pelabuhan Es Sider dipotong sekitar 70.000 bph pada hari Kamis.

Di Laut Utara, kapasitas 450.000 bpd kapasitas pipa Forties ditutup bulan ini setelah ditemukan celah.

Kedua pipeline tersebut diperkirakan akan kembali beroperasi normal pada awal Januari.

