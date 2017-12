JAKARTA - Harga emas logam mulia yang dijual oleh PT Aneka Tambang (Antam) terus mengalami kenaikan tiga hari berturut-turut. Tercatat, pada hari ini harga emas Antam naik menjadi Rp2.000 per gram menjadi Rp640.000 per gram dari harga sebelumnya Rp638.000 per gram.

Dilansir dari situs Logammulia, Jumat (29/12/2017), harga beli kembali atau buy back pun naik Rp2.000 menjadi Rp561.000 per gram dari harga sebelumnya Rp559.000 per gram.

Harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.241.000 dengan harga per gram Rp620.500. Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.540.500 dengan harga per gram Rp616.200.

Harga emas 3 gram dipatok Rp1.843.000 dengan harga per gram Rp614.333. Harga emas 4 gram senilai Rp2.445.000 dengan harga per gram Rp611.250.

Sementara harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp3.057.000 dengan harga per gram Rp611.400. Harga emas 10 gram dijual Rp6.038.000 dengan harga per gram Rp603.800.

Harga emas 25 gram Rp14.958.000 dengan harga per gram Rp598.320. Harga emas 50 gram sebesar Rp29.765.000, dengan harga per gram Rp595.300.

Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp59.354.000, dengan harga per gram Rp593.540. Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp147.995.000, dengan harga per gram Rp591.980, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp295.611.000 dengan harga per gram Rp591.222.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.492.000 dengan harga per gram sebesar Rp649.200, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp12.562.000 dengan harga per gram sebesar Rp628.100.

(dni)