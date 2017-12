JAKARTA – Nama miliarder Bill Gates dan Warren Buffett selama ini identik dengan orang-orang terkaya di dunia. Namun menilik sejarah, ternyata harta yang dimiliki baik Gates maupun Buffet masih kalah dibanding sejumlah nama orang tajir yang pernah dilahirkan di muka bumi ini.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Jawa Timur (Jatim) selama triwulan III-2017 memusnahkan sebanyak Rp11,22 triliun uang tidak layak edar (UTLE) atau uang lusuh di Jatim. Jumlah itu naik 27,8% dibanding triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, seiring dengan beroperasinya Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) relasi Stasiun Sudirman Baru–Bandara Soekarno Hatta, saat ini belum ada perubahan jadwal perjalanan KRL untuk lintas Duri-Tangerang.

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Dalam Sejarah, Ternyata Warren Buffett dan Bill Gates Bukan Orang Terkaya

Berikut 10 orang superkaya sepanjang masa.

1. MANSA MUSA (Mali, 1280-1337)

Kekayaan : USD400 miliar (Rp3.996,4 triliun)

Dia adalah seorang raja yang memerintahkan kerajaan Mali di Afrika barat dari 1280 hingga 1337. Menurut pakar sejarah Ferrum Collage, Richard Smith, kerajaan yang dikuasai Raja Timbuktu itu adalah produsen emas dan garam paling besar di dunia. Konon ia memiliki gunung emas sendiri. Dan sedangkan garam, pada masa itu harganya hampir setara dengan emas.

2. MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD (Keluarga Rothschild ) (Jerman,1744 – 1812)

USD350 miliar (Rp3.496,8 triliun)

Keluarga keturunan Yahudi-Jerman itu memiliki kekayaan hingga USD350 miliar dari dinasti perbankan yang dibangun dan dikelola bersama secara turun temurun. Dinasti perbankan Rothschild dibangun pria kelahiran Frankfurt, Jerman, Mayer Amschel Bauer. Setelah ayahnya meninggal, tak hanya melanjutkan bisnis keluarga, Bauer juga mengganti namanya menjadi Mayer Amschel Rothschild. Dari generasi ke generasi, keturunan Rothschild dipercaya sebagai keluarga yang paling kaya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Setelah berjuang selama lebih dari 230 tahun, keluarga Rothschild akhirnya berhasil memiliki hampir semua bank sentral di dunia. Hanya tiga negara di mana bank sentralnya tidak menerima tambahan modal dari dinasti Rothschild yaitu Iran, Kuba, dan Korea Utara.

3. JOHN D ROCKEFELLER (AS, 1839-1937)

USD340 miliar (Rp3.396,9 triliun)

Rockefeller mulai menginvestasikan uangnya di industri perminyakan pada 1863 dan pada 1880 perusahaan Standard Oil miliknya sudah menguasai 90% produksi minyak mentah Amerika Serikat (AS). Pada 1918, kekayaan Rockefeller mencapai USD1,5 miliar dollar atau setara dengan USD340 miliar dengan nilai uang saat ini.

4. ANDREW CARNEGIE (AS, 1835-1919)

USD310 miliar (Rp3.097,3 triliun)

Andrew Carnegie mungkin adalah orang terkaya AS sepanjang sejarah. Imigran asal Skotlandia itu menjual perusahaannya, US Steel, kepada JP Morgan dengan harga USD480 juta pada 1901. Jumlah tersebut diperkirakan sama dengan 2,1% GDP AS kala itu dan setara dengan USD372 miliar pada 2014.

5. TSAR NICHOLAS II (Rusia, 1868-1918)

USD300 miliar (Rp2.997,3 triliun)

Dikenal juga sebagai Nikolai Alexandrovich, raja terakhir dari dinasti Romanov sebelum Rusia mengalami revolusi besar-besaran. Selama ia menjabat, kekayaan yang ia kumpulkan diperkirakan sekitar USD300 miliar. Kegemarannya menimbun harta berbanding terbalik dengan rakyatnya yang saat itu mengalami krisis ekonomi. Akhirnya ia dan keluarganya mengalami kisah tragis, yakni dibunuh oleh orang-orang revolusioner pada 1918.

6. MIR OSMAN ALI KHAN (India, 1886 – 1967)

USD236 miliar (Rp2.357,8 triliun)

Dia adalah Raja Hyderabad (sekarang masuk wilayah India). Ia adalah raja terakhir sebelum India memproklamirkan kemerdekaan setelah Perang Dunia ke-2. Diperkirakan total kekayaannya mencapai USD236 miliar. Selama hidup, uangnya digunakan untuk membangun pendidikan, listrik, dan jalan kereta api demi kemajuan Hyderabad.

7. WILLIAM THE CONQUEROR (Inggris 1028-1087)

USD229,5 miliar (Rp2.292,9 triliun)

Terkenal dengan sebutan William I dan `William the Bastard` dia menjadi Raja Norman Inggris yang pertama. Dia juga dikabarkan berhasil mengalahkan para pembajak Viking dan menjadi raja selama 20 tahun dari 1066 sampai kematiannya pada 1087. Dia mengumpulkan kekayaannya dari menjarah dan menduduki kerajaan lain. Disesuaikan dengan nilai mata uang saat ini, kekayaannya mencapai USD229,5 miliar.

8. MUAMMAR GADDAFI (Libya,1942-2011)

USD200 miliar (Rp1.998,2 triliun)

Politisi dan revolusionis Kolonel Gaddafi memimpin Libya selama lebih dari 40 tahun. Saat wafat, Gaddafi meninggalkan harta yang bernilai USD200 miliar. Setelah kematian Gaddafi, Libya mengalami krisis yang terus berlanjut hingga saat ini di mana terjadi konflik antar berbagai milisi di negara yang memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia itu.

9. HENRY FORD (AS, 1863– 1947)

USD199 miliar (Rp1.988,2 triliun)

Pria yang lahir di Michigan, AS ini merupakan seorang industrialis yang mendirikan Ford Motor Company. Dia bertanggung jawab mengembangkan, memproduksi dan berhasil menciptakan kendaraan yang harganya terjangkau kelas menengah. Dia memperkenalkan berbagai model kendaraan baru. Setelah kematiannya, harta yang ditinggalkannya ditaksir sebesar USD199 miliar.

10. CORNELIUS VANDERBILT (AS, 1794-1877)

USD185 miliar (Rp1.848,3 triliun)

Dikenal juga sebagai Commodore, pria ini berhasil mengembangkan usahanya dan menjadi industrialis. Dia merupakan anggota dari keluarga Vanderbilt, salah satu keluarga terkaya sepanjang sejarah AS. Sebagai warga AS ketiga terkaya sepanjang masa, asetnya telah menembus USD185 miliar. Kekayaannya datang dari berbagai sumber baik dari kapal laut maupun perahu biasa. Dia dikabarkan bertambah kaya setelah berinvestasi di bidang pembangunan jalan.

Naik 27,8%, Uang Tak Layak Edar Rp11,22 Triliun Dimusnahkan Secara spasial, peningkatan UTLE terjadi di seluruh wilayah kerja khususnya Kantor Perwakilan BI Jember naik 72,1%, diikuti Malang naik 22,5%, Kediri 19,2%, dan Jawa Timur (Surabaya) 16,3%. Kondisi tersebut sejalan dengan inflow yang meningkat di seluruh wilayah kerja. "Salah satu tugas kami dalam sistem pembayaran tunai adalah memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan kepada masyarakat (Clean Money Policy). Salah satunya dengan memusnahkan UTLE," ujar kata Kepala KPBI Jatim Difi Ahmad Johansyah. Baca Juga: Rekomendasi BPK soal Pemusnahan Uang: Distribusikan Uang Logam Secepatnya! Dia menambahkan, sejalan dengan peningkatan inflow yang lebih tinggi dibanding peningkatan UTLE, rasio UTLE terhadap inflow di Jatim tercatat turun dari 50,92% pada triwulan II-2017 menjadi 31,58%. Rasio UTLE terhadap inflow terendah terjadi di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Jatim sebesar 22,47% atau turun dibanding triwulan II sekitar 43,31%. Sementara rasio tertinggi terjadi di wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Jember sebesar 57,52%, naik dibanding triwulan II-2017 sebesar 54,75%. "Peningkatan nominal UTLE di Jember sejalan dengan upaya yang telah dilakukan BI Jember sejak 2016, yakni menarik uang lusuh melalui kegiatan kas keliling serta bekerja sama dengan beberapa bank umum konvensional ataupun syariah untuk membuka loket penukaran di masing-masing perbankan," ujarnya. Baca Juga: BI Papua Musnahkan Rp234,11 Miliar Uang Tak Layak Edar Di sisi lain, KPBI Jatim selama triwulan III-2017 berhasil mengamankan sebanyak 8.366 lembar uang palsu dalam berbagai pecahan. Angka tersebut naik 54,98% dibanding triwulan sebelumnya. "Masyarakat Jatim, terutama di wilayah Jember semakin meningkat pengetahuannya akan ciri-ciri uang palsu. Kondisi ini diperkirakan mendorong potensi peningkatan temuan uang tidak asli di wilayah tersebut," tandas Taufik. Kereta Bandara Soetta Beroperasi Penuh, Jadwal KRL Tangerang-Duri Akan Dikurangi Penyesuaian jadwal belum dilakukan lantaran KA Bandara pada tahap awal beroperasi baru melayani 42 perjalanan per hari dari yang seharusnya 82 perjalanan. Baca juga: 15 Bus TransJakarta Siap Beroperasi di Stasiun BNI City VP Komunikasi Perusahaan PT KCI Eva Chairunisa mengatakan, penyesuaian jadwal berlaku setelah PT Railink sebagai operator kereta bandara mengoperasikan secara penuh jadwal perjalanan (82 perjalanan). Jika kereta bandara menuju Bandara Internasional Soetta sudah beroperasi sebanyak 82 perjalanan maka akan terdapat penyesuaian jadwal KRL yang dilakukan oleh PT KCI. Penyesuaian jadwal ini seiring dengan perubahan jumlah perjalanan KA Lintas Tangerang–Duri dari 90 perjalanan menjadi 73 perjalanan. Baca juga: Bos Railink Kaget Penumpang Kereta Bandara Soetta Capai 4.000 Orang di Hari Pertama Untuk jadwal keberangkatan kereta pertama dari Stasiun Tangerang menuju Duri dimulai pukul 04.55 WIB, sedangkan kereta pertama dari Stasiun Duri menuju Tangerang pukul 05.45 WIB. "Sementara itu, untuk jadwal kereta terakhir dari Stasiun Tangerang menuju Duri pukul 22.30 WIB dan KA Terakhir dari Stasiun Duri menuju Tangerang pada pukul 23.45 WIB," ujarnya dalam Siaran Pers KCI, Jakarta, Kamis (28/12/2017). Direktur Utama PT KCI Muhammad Nurul Fadhila menambahkan, jika KA Bandara sudah beroperasi 82 perjalanan dan penyesuaian jadwal dilakukan maka untuk informasi jadwal terbaru perjalanan KRL Lintas Tangerang–Duri (PP) "Nanti para pengguna jasa dapat mengakses situs kami, melihat langsung di papan pengumuman stasiun, maupun melalui melalui petugas kami yang membagikan flyer jadwal KRL terbaru di stasiun lintas Tangerang – Duri," ujarnya. Penyesuaian di Stasiun Duri Sebagai informasi, Mulai sore hari 28 Desember 2017, pelayanan pengguna KRL di Stasiun Duri sudah dialihkan ke bangunan stasiun baru. Pelayanan ini termasuk loket, gate in dan gate out, hingga toilet dan musholla. PT KCI juga menghimbau para pengguna jasa KRL Commuter Line untuk dapat menyesuaikan kembali jadwal perjalanannya dengan adanya perubahan ini pada awal Januari nanti, terutama saat jam-jam sibuk pada pagi dan sore hari. Sebagai informasi, PT KCI saat ini mengoperasikan 926 perjalanan KRL per hari, dengan melayani 950 ribu hingga satu juta pengguna setiap harinya. Untuk memaksimalkan kapasitas angkut dengan frekuensi perjalanan tersebut, PT KCI semakin banyak mengoperasikan KRL dengan formasi 10 dan 12 kereta termasuk di lintas Tangerang – Duri (PP).