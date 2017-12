JAKARTA - Jelang liburan Tahun Baru 2017 ini, pada penutupan perdagangan terakhir di 2017 harga minyak AS berada di atas USD60 per barel. Angka penutupan ini tertinggi pertama kalinya sejak pertengahan 2015 lalu.

Harga minyak jenis AS atau West Texas Intermediate (WTI) menjadi USD60,42 per barel. Harga minyak jenis Brent menguat 45 sen dolar ke posisi USD66,62 per barel. Posisi itu adalah yang tertinggi sejak Mei 2015.

Harga minyak AS mengalami kenaikan sebesar 12% didorong oleh permintaan yang kuat dan penurunan persediaan global. Sedangkan harga minyak jenis Brent mengakhiri tahun ini dengan kenaikan 17% di dorong oleh ditahannya produksi minyak dari prudusen utama OPEC dan Rusia serta permintaan yang kuat dari China.

Presiden Lipow Oil Associates di Houston, Andrew Lipow mengatakan awal tahun ini memang mengkhawatirkan karena ketakutan harga minya merosot yang disebabkan oleh produksi minyak yang meningkat dari Nigeria, Libya serta negara pengekspor minyak lainnya. Namun pada pertengahan tahun permintaan minya terus meningkat yang membuat penutupan bisa tinggi.

"Tren itu kemungkinan akan berlanjut hingga 2018 dan persediaan minyak di seluruh dunia akan terus menurun," jelasnya, seperti dikutip Reuters, Sabtu (30/12/2017). (ljs)

Sementara itu, di khawatirkan cuaca dingin yang ekstrim di sebagian besar Amerika Utara juga dapat meningkatkan harga minyak mentah AS dengan menyebabkan masalah produksi di ladang minyak.

