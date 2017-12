New York – Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street menutup perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) dengan penurunan beberapa saham. Namun demikian, penutupan perdagangan terakhir di tahun ini tertinggi sejak tahun 2013 lalu. Adapun catatan kerugian terjadi di saham teknologi dan keuangan yang ditutup negatif.

Melansir Reuters, Sabtu (30/12/2017), indeks Dow Jones Industrial Average turun 118,29 poin atau 0,48% menjadi 24.719,22, indeks S&P 500 turun 13,93 poin atau 0,52% menjadi 2.673,61 dan Nasdaq Composite turun 46,77 poin atau 0,67% menjadi 6.903,39.

Chief investment strategist at CFRA Research in New York, Sam Stovall mengatakan pasar di akhir tahun ini sedang bertahan dalam menghadapi ketegangan di Korea Utara dan kekacauan politik di Washington.

"Pertanyaan sebenarnya adalah apa yang terjadi saat kita menuju 2018. Ada banyak optimisme yang dibangun dalam harga saham saat ini yang bisa membuat kita kecewa," ungkapnya di New York.

Adapun saham Apple turun 1,08% setelah mengeluarkan permintaan maaf yang jarang terjadi karena memperlambat iPhone yang lebih tua dengan baterai yang lemah.

Amazon turun 1,4% setelah Trump menargetkan peritel online tersebut dalam sebuah panggilan untuk layanan pos negara tersebut untuk menaikkan harga pengiriman guna menutup biaya.

Sementara itu, S&P 500 membukukan 36 level tertinggi 52 minggu terakhir dan tidak ada level terendah baru, Nasdaq Composite mencatat 81 level tertinggi baru dan 20 posisi terendah baru.

Volume pada bursa di AS adalah 4,94 miliar saham, dibandingkan rata-rata 6,4 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir. (ljs)

