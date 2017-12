JAKARTA - Jelang pergantian tahun, harga rata-rata komoditas pangan hari ini mengalami penurunan tipis di hampir semua komoditas. Di antaranya Beras IR 64 yang mengalai penurunan sekitar Rp130 menjadi Rp11.376 per kilogram (kg).

Artinya tidak ada lonjakan harga pangan yang signifikan di liburan akhir tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya.

Selain itu ada juga cabai rawit merah turun Rp1.961 menjadi Rp50.387 per kg dan ayam Ras turun Rp483 menjadi Rp34.241 per ekor. Juga ada daging sapi has turun sangat tipis Rp28 menjadi Rp124.074 per kg.

Sementara itu, ada juga komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga yaitu beras setra I (Premium) naik Rp5.044 menjadi Rp17.127 per kg dan telur ayam ras naik Rp746 menjadi Rp26.548 per kg serta ikan mas naik Rp11.465 menjadi Rp42.384 per kg.

Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Sabtu (30/12/2017).

Berikut adalah daftar harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berlaku di Jakarta:

- Beras IR.I (IR 64) turun menjadi Rp11.376 per kg

- Beras Setra I/Premium naik menjadi Rp17.127 per kg

- Minyak Goreng Curah turun menjadi Rp12.516 per kg

- Cabai Merah Besar turun menjadi Rp37.322 per kg

- Bawang Merah turun menjadi Rp27.032 per kg

- Bawang Putih turun menjadi Rp26.645 per kg

- Ayam Broiler/Ras harga turun menjadi Rp34.241 per ekor

- Telur Ayam Ras harga naik menjadi Rp26.548 per kg

- Daging Sapi Has turun menjadi Rp124.074 per kg

- Daging Sapi Murni turun menjadi Rp117.758 per kg

- Ikan Mas naik menjadi Rp42.384 per kg. (lid)

