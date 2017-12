JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (persero) Tbk (Antam) tahun cukup cemerlang. Harga emas dalam setahun naik sekira 7,36%.

Melansir laman logammulia, Jakarta, Sabtu (30/12/2017), harga emas Antam pada perdagangan terakhir tercatat di level Rp642.000 per gram. Sedangkan, pada akhir 2016 harga emas Antam berada di level Rp598.000 per gram.

Baca juga: Naik 3 Hari Berturut-turut, Harga Emas Antam Tembus Rp640.000/Gram

Harga emas Antam tercatat telah naik sekira Rp44.000 per gram atau 7,36% dalam setahun. Hal ini terlihat masih berkilaunya emas antam dalam investasi.

Seperti diketahui, perdagangan hari ini Sabtu (30/12/2017), Harga emas Antam ukuran 2 gram dibanderol Rp1.245.000 dengan harga per gram Rp622.500. Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.545.500 dengan harga per gram Rp618.200.

Baca juga: Makin Mahal, Harga Emas Antam Dibanderol Rp637.000/Gram

Harga emas 3 gram dipatok Rp1.849.000 dengan harga per gram Rp616.333. Harga emas 4 gram senilai Rp2.453.000 dengan harga per gram Rp613.250.

Sementara harga jual emas 5 gram ditetapkan Rp3.067.000 dengan harga per gram Rp613.400. Harga emas 10 gram dijual Rp6.059.000 dengan harga per gram Rp605.900.

Baca juga: Emas Antam Turun Rp1.000, 1 Gram Dijual Rp631.000

Harga emas 25 gram Rp15.008.000 dengan harga per gram Rp600.320. Harga emas 50 gram sebesar Rp29.866.000, dengan harga per gram Rp600.320.

Selanjutnya, harga emas 100 gram sebesar Rp59.556.000, dengan harga per gram Rp595.560. Untuk harga emas 250 gram mencapai Rp148.499.000, dengan harga per gram Rp593.993, dan harga emas ukuran 500 gram dihargai Rp296.620.000 dengan harga per gram Rp593.240.

Sementara untuk emas batik ukuran 10 gram, dijual dengan harga Rp6.513.000 dengan harga per gram sebesar Rp651.300, dan ukuran 20 gram dijual dengan harga Rp12.602.000 dengan harga per gram sebesar Rp630.100.

(rzy)