JAKARTA – Jelang tutup tahun 2017 banyak harga pangan yang mengalami kenaikan hari ini. Kenaikan terbesar dialami oleh cabai rawit merah yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp612 menjadi Rp51.000 per kilogram.

Sedangkan komoditas beras mayoritas mengalami penurunan. Penurunan terbesar dialami oleh Beras Setra I/Premium yang mengalami penurunan harga hingga Rp5.099 menjadi Rp12.027 per kg. Di sisi lain dua jenis beras yaitu Beras Muncul .I dan Beras IR 42/Pera mengalami dengan angka masing-masing Rp48 dan Rp85 menjadi Rp11.352 per kilogram dan Rp11.940 per kilogram.

Baca Juga: Usai Natal, Harga Cabai Berangsur 'Tak Pedas' Lagi

Baca Juga: Sentuh Rp55.000, Polri Selidiki Kenaikan Harga Cabai Jelang Natal dan Tahun Baru

Demikian data ini berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Minggu (31/12/2017).

- Beras IR. I (IR 64) turun Rp91 menjadi Rp11.285 per kg

- Beras IR.II (IR 64) Ramos turun Rp74 menjadi Rp10.310 per kg

- Beras IR.III (IR 64) turun Rp30 menjadi Rp9.320 per kg

- Beras Muncul .I naik Rp48 menjadi Rp11.352 per kg

- Beras IR 42/Pera naik Rp85 menjadi Rp11.940 per kg

- Beras Setra I/Premium turun Rp5.099 menjadi Rp12.027 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/Curah) naik Rp213 menjadi Rp12.729 per kg

- Cabai Merah Keriting naik Rp369 menjadi Rp40.208 per kg

- Cabai Merah Besar (TW) turun Rp197 menjadi Rp37.125 per kg

- Cabai Rawit Merah naik Rp612 menjadi Rp51.000 per kg

- Cabai Rawit Hijau naik Rp495 menjadi Rp35.625 per kg

- Bawang Merah turun Rp698 menjadi Rp26.333 per kg

- Bawang Putih turun Rp601 menjadi Rp26.043 per kg

- Ayam Broiler/Ras naik Rp62 menjadi Rp34.304 per ekor

- Telur Ayam Ras turun Rp200 menjadi Rp26.347 per kg



(yau)

(rhs)