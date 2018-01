JAKARTA – Menjadi kaya raya merupakan impian bagi banyak orang karena dengan ini mereka bisa memenuhi segala kebutuhan bahkan keinginan yang dapat terpenuhi dengan mudah. Namun, untuk mewujudkannya, Anda perlu bekerja keras dan pintar dalam mengelola keuangan agar tetap stabil.

Tahun 2018 yang akan menjadi tahun anjing tanah dinilai masih memiliki prospek yang cerah meskipun memasuki tahun politik. Ahli Feng Shui Sidhi Wiguna Teh meyakini tahun anjing tanah akan memberi warna pada industri properti nasional di 2018.

Pengelolaan Blok Mahakam akan beralih dari Total E&P Indonesia ke Pertamina mulai 1 Januari 2018. Serah terima pengelolaan dilakukan di Club House Total, Balikpapan, Kalimantan Timur. Prosesi diawali dengan penyerahan pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam dari TEPI dan Inpex kepada pemerintah. Prosesi ini diwakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi yang selanjutnya menyerahkan ke Pertamina yang diwakili Direktur Hulu Syamsu Alam.

Ketiga berita tersebut menjadi berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, berita-berita tersebut kembali disajikan secara lengkap.

Ternyata Begini Cara Hemat Biar Jadi Jutawan

Menjadi kaya dan bergelimang harta tentu saja menjadi impian bagi banyak orang. Dengan uang yang berkecukupan tentu saja segala kebutuhan bahkan keinginan dapat terpenuhi dengan mudah. Namun menjadi kaya raya bukanlah hal mudah jika tidak bekerja keras untuk mendapatkannya.

Tak hanya bekerja keras saja, Anda juga perlu mengelola keuangan yang tepat agar kondisi finansial Anda tetap stabil bahkan bertambah. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan berhemat. Tetapi berhemat bukanlah hal yang mudah, apalagi bagi mereka yang belum terbiasa. Berikut ini ada beberapa tips berhemat ala jutawan yang bisa dilakukan untuk cepat menjadi kaya.

1. Sesuaikan Gaya Hidup

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai gaya hidup yang dijalani. Kebanyakan orang susah untuk menghemat keuangan dikarenakan menjalani gaya hidup yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Misalnya saja, belanja barang-barang yang mahal, makan di restoran mewah, dan hal lainnya yang bersifat konsumtif. Akan lebih baik jika uang tersebut ditabungkan setiap bulannya.

Meskipun godaan di luar sana cukup berat, tapi dibandingkan bersenang-senang saat ini akan lebih baik jika Anda akan merasakannya di masa depan sepuasnya. Jika memaksakan diri untuk memenuhi segala keinginan Anda di saat ini, tentu saja akan memakan waktu yang cukup lama untuk merasakan hasil kerja keras Anda selama ini.

2. Pangkas Pengeluaran yang Tidak Penting

Jika Anda memerhatikan pengeluaran-pengeluaran bulanan dengan teliti, bisa melihat jika ada pos-pos pengeluaran yang dirasa kurang terlalu penting dan dapat dipangkas. Sehingga cobalah untuk menyusun kembali anggaran prioritas setiap bulannya. Misalnya saja, perlukah untuk memakan di luar rumah setiap hari? Anda bisa mencoba untuk memasak atau membawa bekal dari rumah. Jangan memaksakan diri untuk mengeluarkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting.

3. Hindari Utang yang Tidak Menghasilkan

Sebisa mungkin hindari untuk berutang. Apapun alasannya, hindari untuk berutang jika memang tidak menguntungkan. Terkadang kondisi menyebabkan seseorang terpaksa untuk mengajukan utang. Namun jika Anda benar-benar terpaksa untuk berutang, pastikan untuk bijak dalam menggunakan hutang tersebut.

Yang dimaksud dengan bijak dalam menggunakan uang pinjaman adalah dengan menggunakannya untuk hal-hal yang menguntungkan semisal berbisnis ataupun berinvestasi. Jangan gunakan uang pinjaman untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Bisnis dan aset investasi dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Sehingga pikirkan baik-baik ketika Anda akan menggunakan uang pinjaman tersebut.

4. Manfaatkan Diskon dan Promo

Tips lainnya yang dapat digunakan untuk berhemat adalah dengan memanfaatkan diskon dan promo. Bahkan jutawan sekalipun tidak pernah membayar dengan full price, mereka akan senang memanfaatkan diskon dan promo yang ditawarkan. Sebelum akan berbelanja ataupun membeli barang-barang kebutuhan, akan lebih baik jika Anda mencari dulu promo atau diskon yang dapat Anda manfaatkan. Biasakan untuk berbelanja ketika diskon dan promo sedang berterbaran di pusat perbelanjaan.

5. Jual Barang-Barang yang Tidak Terpakai

Dibandingkan hanya menumpuk di lemari saja, coba perhatikan barang-barang yang dimiliki apakah masih ada yang layak digunakan, namun tidak pernah digunakan lagi. Anda bisa mencoba untuk memanfaatkan barang-barang tersebut untuk dijual kembali. Sehingga nantinya Anda bisa membeli barang baru tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya.

6. Hindari Penggunaan Kartu Kredit

Membawa kartu kredit sebenarnya bukan hal yang terlalu buruk. Dengan adanya kartu kredit, tentu saja hal-hal yang mendesak akan bisa teratasi dengan segera. Namun jika Anda tidak dapat menggunakannya dengan bijak, tentu saja malah membuat tumpukan utang yang tidak terduga. Sehingga akan lebih baik untuk menghindari penggunaan kartu kredit. Selain itu, jangan terlalu membawa banyak uang tunai ketika Anda sedang bepergian untuk menghindari keinginan membeli sesuatu hal yang tidak penting.

Ubah Gaya Hidup Sesuai Kondisi Keuangan

Menjadi jutawan bukanlah hal yang sulit dicapai jika ada niatan dan kerja keras yang dilakukan. Hal yang paling penting adalah mengubah gaya hidup yang dijalani sesuai dengan kondisi keuangan. Berhematlah saat ini untuk merasakan kesenangan di masa depan.

Industri Properti Diramal Bakal Cerah di Tahun Anjing Tanah, Ini Penjelasan Feng Shui

Industri properti nasional di tahun 2018 dinilai masih memiliki prospek yang cerah, meskipun memasuki tahun politik. Tahun 2018 sendiri juga merupakan tahun anjing tanah.

Ahli Feng Shui Sidhi Wiguna Teh, yang juga Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyakini, tahun anjing tanah akan memberi warna pada industri properti nasional di 2018.

"Bila berbicara tentang properti, tahun 2018 secara property clock boleh dibilang mulai memasuki jam 7. Pergerakannya sudah lebih positif tahun 2018 ini karena elemen batang langit maupun cabang buminya berelemen tanah yang menggambarkan support terhadap sektor properti cukup positif, bisa berupa regulasi maupun suku bunga," kata Sidhi Wiguna.

Namun, lanjut dirinya mengatakan, di sisi lain juga menggambarkan tingkat kompetisi yang semakin berat dan tajam, maka perlu inovasi dan manuver-manuver yang brilian untuk bisa jadi pemenang.

Dia menambahkan, properti yang terkait dengan industri terlihat akan lebih positif dibanding dengan residential maupun perkantoran. Apabila berbicara tentang hunian, landed house atau high rise, keduanya sama-sama berat karena kompetisi yang semakin tajam. Kejelian dalam memilih lokasi dan menawarkan konsep yang memiliki banyak manfaat bagi penghuni akan berjaya.

"Sementara lokasi yang asal pilih dan terdapat banyak nilai negatif akan ditinggal oleh calon pembeli sehubungan dengan banyaknya pilihan yang ditawarkan," sambungnya.

Lanjut dirinya menjelaskan, sedangkan tipe yang akan booming cenderung tipe menengah karena pasar milenial sedang tumbuh dan memasuki life cycle sebagai pemilik hunian pertama (pertama kali memiliki hunian).

"Jadi, bila yang ditarget adalah pasar milenial, maka model rumah bergaya klasik agak tidak cocok karena milenial cenderung suka hal-hal yang bersifat praktis dan fungsional, gaya arsitektur modern contemporer tetap akan lebih menjanjikan, kalau gaya minimalis saya kira sudah memasuki masa jenuh dan sebentar lagi akan out of date," tukasnya.

Mulai 1 Januari 2018, Blok Mahakam Resmi Dikelola Pertamina

Mulai 1 Januari 2018, pengelolaan Blok Mahakam beralih dari Total E&P Indonesie ke Pertamina. Serah terima pengelolaan dilakukan di Club House Total, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Prosesi diawali dengan penyerahan pengelolaan Wilayah Kerja Mahakam dari TEPI dan Inpex kepada pemerintah yang diwakili Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi yang selanjutnya menyerahkan ke Pertamina yang diwakili Direktur Hulu Syamsu Alam.

Blok yang kini berganti nama menjadi Wilayah Kerja (WK) dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam (PHM) yang disebut-sebut sebagai cucu perusahaan Pertamina. Sebelumnya pengelolaan dipegang TEPI dan Inpex selama 50 tahun.

"Pengelolaan WK Mahakam tidak lepas dari usaha keras operator sebelumnya mengingat wilayah ini merupakan produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang 13% produksi gas nasional," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi.

Alih kelola yang sudah disiapkan dalam dua tahun terakhir, lanjut Amien, untuk menjaga kontinuitas operasional WK Mahakam setelah 31 Desember 2017. "SKK Migas, PHM dan TEPI telah bekerjasama untuk proses alih kelola yang lancar sehingga operasi dan produksi migas dari WK Mahakam tetap berkesinambungan," terangnya.

Sementara Pertamina selama masa peralihan telah melakukan berbagai upaya dan koordinasi dengan semua pihak terkait. Mengingat pengelolaan WK Mahakam sebagai tugas negara yang akan dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

"Pengelolaan dilaksanakan dengan tetap menjaga produksi WK Mahakam yang masa puncak produksi reservoirnya pada periode 2003-2009 telah terlewati. PHM mengontrol biaya operasi dan tetap mengedepankan QHSSE (Quality, Health, Safety, Security and Environment) dalam operasionalnya," kata Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina.

Sampai hari ini pengeboran 14 sumur telah dituntaskan dan akan menyelesaikan sumur ke 15 sebagai upaya Pertamina menjaga kesinambungan produksi. Transfer pekerja TEPI menjadi pekerja PHM juga telah mencapai 98,23%.

"Penyesuaian kontrak kerja untuk 530 kontrak eksisting dengan pihak ketiga dengan nilai USD1,27 miliar perlu dilakukan untuk menjaga kesinambungan kegiatan produksi di Blok Mahakam," sebutnya.

Upaya pengeboran yang dilakukan Pertamina berhasil dengan efisiensi 23% terhadap anggaran. Termasuk mencatat waktu pengeboran lebih cepat hingga 25% dan mendapatkan potensi penambangan cadangan hingga 120% serta memperoleh penambahan ketebalan reservoir sebesar 115%.

"Pada 2018 ini juga dikucurkan anggaran USD1,7 miliar untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan dan produksi di WK Mahakam," ungkap Syamsu dan pengelolaan WK Mahakam menjadikan Pertamina sebagai penyumbang lebih dari 30% produksi minyak dan gas nasional pada tahun ini.

Berdasarkan data SKK Migas per November 2017, WK Mahakam berproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan dengan bukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barel kondensat.

Sedangkan pada Persetujuan Program Kerja dan Anggaran (WP&B) 2018, SKK Migas menargetkan produksi PHM 42,01 ribu barel minyak per hari dan 916 mmscf gas per hari. Angka tersebut direncanakan tercapai dengan pengeboran sumur pengembangan sebanyak 69 sumur, 132 workover sumur, 5623 perbaikan sumur serta POFD 5 lapangan migas di WK Mahakam.