JAKARTA - Harga saham PT Bank Danamon Tbk (BDMN) mengalami lonjakan tinggi semenjak lembaga keuangan ternama asal Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), berencana mengakusisi saham sebesar 40%. Pemintaan harga saham Bank Danamon kini berada di kisaran Rp8.200.

Direktur PT Investa Saran Mandiri Hans Kwee, menyarankan investor untuk berhati-hati sebelum membeli saham Bank Danamon. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum juga mengeluarkan izin kepada MUFG untuk mengakusisi saham Bank Danamon.

"Tentu investor harus menyadari, karena ini masih spekulasi. Masih subject to otoritas.‎ Harus di fit and proper test dulu calon pembelinya. Jadi saat ini agar selalu wait and see masuk ke Danamon," katanya, Selasa (2/1/2017).

Baca Juga: Mitsubishi Akuisisi Bank Danamon, OJK: Harus Penuhi Peraturan!

Pada 2013 lalu, Bank Danamon juga sempat akan diakuisisi sahamnya yang sebesar 67,37% oleh DBS Group Holding. Namun rencana tersebut kandas di tengah jalan. "Pengalaman di masa lalu cukup penting juga diperhatikan untuk saat ini. Proses akusisi masih harus melalui tahapan-tahapan di otoritas," kata Hans Kwee.

Analis senior Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada, sebelumnya menyatakan motif MUFG mengakuisisi Bank Danamon masih belum jelas. Jika mempertimbangkan soal performa keuangan perusahaan, masih banyak yang lebih baik dari Bank Danamon.

"Motifnya lalu apa? Apakah masalah harga (saham Danamon) yang murah dalam mengakuisisi? Banyak performa bank yang jauh lebih baik dari Danamon tapi mengapa mereka yang dipilih? Atau faktor lain seperti hubungan Danamon usaha ritel di Indonesia?” ujar Reza.

Baca Juga: Soal Akuisisi Danamon, OJK: Belum Lapor ke Kita

Adapun Otoritas Jasa Keuangan mengatakan pihaknya belum menerima pengajuan izin dari MUFG untuk mengakuisisi Bank Danamon. Adapun 40% saham yang akan diakuisisi MUFG merupakan milik Temasek Holdings.

“Saya belum bisa berandai-andai, kita lihat setelah mereka (MUFG) mengajukan izin dan apa saja komitmennya untuk mendukung perekonomian Indonesia," tukas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Krisriyana.

(dni)