JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merilis data mengenai pertumbuhan jumlah rekening dan nominal simpanan yang dijamin pada bank umum per November 2017.

Total rekening simpanan per November mencapai 239.012.332 rekening, naik 7.910.492 rekening dalam waktu sebulan atau 3,42% dibanding posisi jumlah rekening Oktober 2017 yang sebanyak 231.101.840 rekening.

"Sementara jumlah nominal simpanannya juga meningkat 1,63% (month on month/MoM), dari posisi akhir Oktober 2017 sebesar Rp2.229,4 triliun menjadi Rp2.265,6 triliun di akhir bulan November 2017," kata Sekretaris Lembaga LPS Samsu Adi Nugroho di Jakarta, Selasa (2/12/2017).

Sedangkan untuk simpanan dengan nilai saldo di atas Rp2 miliar, jumlah rekeningnya naik 0,11% (MoM), dari 248.996 rekening (Oktober 2017) menjadi 249.274 rekening (November 2017). Sementara itu, untuk jumlah nominal simpanannya turun 0,47% (MoM), dari Rp3.028,2 triliun (Oktober 2017) menjadi Rp3.014 triliun (November 2017).

Dilihat dari jenis simpanan (tabungan, deposito, dan giro), jenis simpanan yang jumlah rekeningnya mengalami kenaikan paling tinggi adalah tabungan. Kenaikannya mencapai 3,52% dari 224.074.143 rekening di bulan Oktober 2017, menjadi 231.954.376 rekening di bulan November 2017.

Sementara itu, lanjut dia, kenaikan nominal simpanan tertinggi juga dialami oleh simpanan jenis tabungan, yaitu tumbuh 2,95%, dari Rp1.564 triliun di bulan Oktober 2017 menjadi Rp1.611 triliun di bulan November 2017.

Samsu menuturkan, pada bulan November 2017, baik rekening maupun nominal simpanan dalam rupiah meningkat. "Sedangkan, untuk simpanan dalam Valas sama-sama mengalami penurunan baik jumlah rekening mupaun nilai nominalnya," ungkap dia.

Jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam rupiah meningkat 3,43% (MoM), di mana per akhir Oktober 2017 berjumlah 230.086.324 rekening, menjadi 237.999.052 rekening per akhir November 2017. Untuk jumlah rekening simpanan yang dijamin dalam valas turun 0,22%, di mana per Oktober 2017 jumlahnya 1.015.516 rekening menjadi 1.013.280 rekening di akhir November 2017.

Dilihat dari nominalnya, simpanan dalam rupiah mengalami kenaikan 0,42% (MoM), dari sebesar Rp4.520,4 triliun (Oktober 2017) menjadi Rp4.551,6 triliun (November 2017). Sedangkan untuk nominal simpanan dalam valas, jumlahnya turun 1,25% (MoM) dari sebesar Rp1.015,5 triliun (Oktober 2017) menjadi Rp1.013,2 triliun (November 2017).

Total simpanan di bank umum per November 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,42%, dari Rp5.257 triliun di bulan Oktober 2017 menjadi Rp5.279 triliun di bulan November 2017.

Batas penjaminan LPS yang berlaku saat ini adalah Rp2 miliar per nasabah per bank. Sementara bank umum peserta penjaminan per November 2017 berjumlah 115 bank, yang terdiri dari 102 bank umum konvensional dan 13 bank umum syariah.

"Bank umum konvensional, terdiri dari empat bank pemerintah, 25 bank pemerintah daerah, 64 bank umum swasta nasional dan sembilan kantor cabang bank asing," pungkas Samsu.

(dni)