NEW YORK – Wall Street ditutup menguat pada perdagangan awal 2018. Bursa saham Amerika Serikat (AS) makin kokok karena investor optimistis dengan prospek perekonomian 2018.

Indeks saham yang tercatat di bursa saham AS menutup 2017 dengan hasil terbaik sejak 2013. Investor yakin penguatan Wall Street bisa berlanjut tahun ini didukung beberapa kebijakan pemerintah AS. Sebut saja reformasi pajak AS yang belum lama ini disepakati.

Baca Juga: 2017, Jadi Tahun Terbaik Bagi Wall Street

Melansir Reuters, Rabu (3/1/2018), Indeks Dow Jones Industrial Average naik 104,79 poin atau 0,42 persen menjadi 24.824,01. Sementara itu indeks S&P 500 menguat 22,18 poin atau 0,83 persen menjadi 2.695,79. Di sisi lain, Nasdaq menambah 103,51 poin atau 1,5 persen menjadi 7.006,90.

Indeks S&P 500 dan Nasdaq berhasil mencetak rekor ditutup paling tinggi sepanjang sejarah. Wall Street menguat ditopang saham sektor teknologi, konsumen, kesehatan dan industri dasar.

Baca Juga: Tutup 2017 dengan Kejatuhan, Tak Ada Pesta Kembang Api untuk Wall Street

Saham Apple, Facebook, Alphabet dan Microsoft mendorong penguatan sektor teknologi. Microsoft naik 1,4 persen, menyusul kenaikan 37 persen di tahun 2017 yang menjadikannya yang terbaik.

"Sepertinya kita akan melihat rekor-rekor baru di tahun ini," kata Senior Vice President Wedbush Securities Stephen Massocca di San Francisco. Namun dirinya berharap pergerakan bursa saham tahun ini tidak seperti tahun kemarin yang sempat mencetak rekor tinggi dan juga jatuh terlalu dalam.

Baca Juga: Wall Street Perkasa Berkat Saham Apple hingga Freeport McMoran

"Simulus fiskal menjadi salah satu landasannya," kata dia.

(kmj)