JAKARTA - PT First Indo American Leasing Tbk (FINN) sampai dengan akhir tahun lalu sudah menyerap seluruh dana hasil initial public offering (IPO). Perusahaan ini melepas 35% sahamnya ke publik pada pertengahan 2017.

Presiden Direktur FINN, Sumartono Mardjuki, menyampaikan, dana tersebut diserap untuk modal kerja dan ekspansi kredit perusahaan pembiayaan ini. First Indo menjaring dana Rp80,43 miliar dari hasil dari IPO. Dari jumlah tersebut, First Indo menggunakan Rp2,96 miliar untuk biaya penawaran umum dan Rp77,47 miliar digunakan untuk modal kerja dalam rangka ekspansi kredit perusahaan.

Saat ini penyaluran kredit First Indo masih didominasi segmen pembiayaan kendaraan bermotor. Porsinya mencapai 95%. Sisa 5% berasal dari penyaluran kredit non otomotif, salah satunya penyaluran pinjaman untuk biaya renovasi rumah. Portofolio penyaluran pembiayaan First Indo juag berasal dari pembiayaan keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Perusahaan menjadi salah satu dari lima perusahaan yang ditunjuk BNP2TKI.

Sebagai informasi, perseroan tahun lalu menargetkan penyaluran pembiayaan Rp 1 triliun. Angka itu meningkat sekitar 84% dibanding realisasi penyaluran kredit sepanjang 2016, Rp542 miliar. Meski naik signifikan, target itu belum memecahkan rekor tertinggi penyaluran kredit First Indo sejak 2012. Perusahaan pernah menyalurkan kredit Rp 1,2 triliun pada 2013 sebelum akhirnya kembali turun akibat tren lesunya penjualan otomotif saat itu.

