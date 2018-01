JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan ekspor konsentrat tembaga di dalam negeri. Pasalnya, pemerintah memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara hingga 30 Juni 2018, yang seharusnya berakhir pada 10 Januari 2018.

Hal itu karena ada beberapa faktor pembahasan yang harus dirundingkan terlebih dahulu sebelum difinalkan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Dengan begitu, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, keputusan tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi negosiasi dengan PT Freeport Indonesia hingga Desember 2017. “Ini tentu preseden buruk dan merugikan posisi Indonesia,” ungkapnya kepada Okezone.

Selain itu, Bhima melanjutkan bahwa keputusan tersebut tidak adil, dan terlihat bahwa pemerintah berpihak kepada Freeport. “Tidak fair. Itu membuktikan bahwa pemerintah berpihak kepada Freeport. Janji negosiasi selesai tinggal janji,” tegasnya.

Sementara itu, Bhima menambahkan bahwa mengkhawatirkan dampak dari keputusan tersebut, yakni terganggunya iklim investasi karena investor asing di bidang pertambangan menilai pemerintah memberi terlalu banyak fasilitas khusus pada Freeport. “Saya khawatir iklim investasi bisa terganggu. Karena realisasinya terus diulur dalam ketidakpastian khususnya tentang divestasi dan pembangunan smelter,” jelasnya.

Negosiasi itu sendiri dapat dikatakan masih deadlock. Hal itu disebabkan oleh adanya beberapa poin yang belum disepakati bersama. Pasalnya, paska ke luarnya surat dari Freeport bahwa ada perbedaan pandangan terkait skema divestasi termasuk proses penjualan, dan penilaian saham ini membuat renegosiasi berjalan alot. “Diprediksi sampai Juni 2018 pun belum akan ada kesepakatan final,” sambung Bhima. (yau)

