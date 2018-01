JAKARTA – Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara PT Freeport Indonesia diperpanjang oleh Pemerintah hingga 30 Juni 2018. IUPK kepada Freeport Indonesia ini harusnya berakhir pada 10 Januari 2018.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, agar Pemerintah tidak lagi memperpanjang izin Freeport ke depannya. Menurutnya, perpanjangan yang dilakukan terus menerus ini hanya membuat posisi Indonesia melemah dalam negosiasi bersama Freeport Indonesia.

Baca juga: IUPK Freeport Diperpanjang hingga Juni 2018, Sri Mulyani: Ini Bagian dari Proses

“Karena sudah terlanjur diperpanjang hingga 30 Juni 2018, saya menyerukan kepada Pemerintah bahwa perpanjangan ini yang kali terakhir,” ujarnya kepada Okezone.

Ia mengatakan perundingan yang dilakukan Pemerintah dengan Freeport Indonesia ini harus seera diselesaikan. Hal ini dilakukan agar ke depannya tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah untuk memperpanjang izin Freeport di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Freeport untuk terus mendapat izin.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Negosiasi dengan Freeport Tanpa Kendala

“Kalau hingga 30 Juni 2018 perundingan divestasi belum juga diselesaikan, jangan pernah lagi pemerintah memperpanjangnya. Katakan saja kepada Freeport, take it or leave it,” tukasnya.

Sebelumnya ia juga mengatakan bahwa dengan adanya perpanjangan IUPK sementara ini memperlemah bargaining power dalam perundingan divestasi 51% saham Freeport. Dengan perpanjangan izin yang dilakukan terus menerus ini juga membuat Freeport Indonesia merasa di atas angin.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Izin Usaha Tambang Freeport Indonesia hingga 30 Juni 2018

Sedangkan perpanjangan IUPK sementara ini dilakukan lantaran perundingan antara pihak Pemerintah dengan pihak Freeport Indonesia belum sepenuhnya selesai. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan, hingga saat ini pemerintah terus melanjutkan realisasi perjanjian dengan PT Freeport Indonesia.

(rzy)