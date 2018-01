JAKARTA - Hingga saat ini pemerintah masih melanjutkan proses negoisasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Proses ini ditandai dengan diberikannya perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara Freeport hingga Juni 2018.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum memberi IUPK, antara lain kepastian bea ekspor, dan pajak.

Baca juga: IUPK Freeport Diperpanjang hingga Juni 2018, Sri Mulyani: Ini Bagian dari Proses

Di samping itu, target penerimaan pajak di tahun 2018 cukup ambisius, yakni sebesar Rp1.618 triliun atau meningkat lebih dari 9% dari target APBNP 2017. Di mana, dengan besarnya kebutuhan penerimaan pajak tersebut, hasil dividen dari Freeport saja sebesar Rp1,4 triliun di tahun kemarin.

“Yang kedua adalah faktor tekanan politik keamanan yang dilancarkan oleh pihak Freeport,” jelas Bhima kepada Okezone.

Baca juga: Tidak Alami Kemajuan, Pembangunan Smelter Freeport Masih 14%

Sebagai informasi, sejak negosiasi Freeport telah memutuskan hubungan kerja bagi 4.000 orang, serta menyebabkan kegaduhan di Timika. “Tentu tekanan ini tidak bisa dikesampingkan oleh pemerintah,” tegas Bhima.

Di sisi lain, dengan adanya keputusan tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak tepat janji untuk menyelesaikan negosiasi dengan Freeport hingga Desember 2017.

“Itu tentu preseden buruk dan dapat merugikan posisi Indonesia,” ungkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Negosiasi dengan Freeport Tanpa Kendala

Tidak hanya itu, pemerintah dinilai tidak bersikap adil karena terbukti hanya berpihak kepada PT Freeport Indonesia sehingga realisasinya terus diulur dalam ketidakpastian khususnya tentang divestasi, dan pembangunan smelter.

“Tidak fair. Itu membuktikan bahwa pemerintah berpihak kepada Freeport. Janji negosiasi selesai tinggal janji. Saya khawatir iklim investasi bisa terganggu karena investor asing di bidang pertambangan melihat pemerintah memberi terlalu banyak fasilitas khusus pada Freeport,” tegasnya.

(dni)