TOKYO - Pasar saham Asia mengalami kenaikan tertinggi 10 tahunan karena data ekonomi yang solid dari Amerika Serikat dan Jerman memperkuat optimisme investor. Sementara harga minyak melayang pada level tertinggi 2,5 tahun dengan kerusuhan di Iran yang memicu kekhawatiran gangguan pasokan. .

Indeks MSCI yang paling luas dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,1%, mendekati puncaknya pada 2007, dengan saham Australia mencapai satu dekade tertinggi. Indeks Nikkei Jepang melonjak 2,0% pada hari perdagangan pertama tahun ini sementara Topix yang lebih luas mencapai level tertingginya sejak 1991.

Data ekonomi yang dipublikasikan memperkuat ekspektasi investor bahwa pertumbuhan global yang solid akan mendorong permintaan barang termasuk minyak dan mengangkat pendapatan perusahaan.

Di sisi lain, aktivitas pabrik AS meningkat lebih dari yang diperkirakan pada bulan Desember, didorong oleh lonjakan pertumbuhan pesanan baru, sebagai tanda kuat momentum ekonomi yang kuat pada akhir 2017.

Di Jerman, rumah kekuatan ekonomi Eropa, tingkat pengangguran mencapai rekor terendah 5,5% pada bulan Desember, yang mendasari kemajuan ekonomi berbasis luas. Pasar saham dunia mencapai rekor tertinggi pada hari Rabu. Di Wall Street, tiga indeks saham utama mencapai rekor penutupan, dibantu oleh kenaikan 1,5% saham energi.

Harga minyak melayang pada level tertinggi 2,5 tahun karena demonstrasi anti-pemerintah di Iran yang dimulai pekan lalu mengguncang kepemimpinan ulama Teheran dan menyebabkan 21 orang tewas sejauh ini, meningkatkan kekhawatiran tentang pasokan.

Minyak mentah berjangka A.S. West Texas Intermediate (WTI) diperdagangkan pada level USD61,84 per barel, naik ke level USD61,97 per barel, level tertinggi sejak Juni 2015.

Namun, investor memperkirakan pasar akan stabil, dengan indeks Volatilitas Cboe, yang mengukur volatilitas harga saham A.S. dalam satu bulan ke depan, ditutup pada pukul 9.15, tepat di atas penutupan rekor 9,14 pada 3 November. Dalam beberapa bulan terakhir, indeks volatilitas telah terjaga di salah satu tingkat terendah sejak krisis keuangan global di tahun 2008.

(mrt)