NEW YORK - Dolar Amerika Serikat (AS) menguat terhadap beberapa mata uang utama, setelah rilis dari pertemuan The Federal Reserve. Dolar AS menguat setelah pasar saham Global memecahkan rekor dan Wall Street ditutup menguat karena optimisme investor di tahun yang baru.

Indeks dolar .DXY naik 0,34%, dengan euro turun 0,38% menjadi USD1,2011. Euro jatuh ke sesi terendah terhadap dolar AS, setelah rilis dari pertemuan Federal Reserve bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, para pembuat kebijakan Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga jangka pendek untuk ketiga kalinya pada 2017.

Meski demikian, para pembuat kebijakan masih menunjukkan kekhawatiran atas inflasi saat ini yang rendah, dan akan melihat dampak perubahan UU pajak baru-baru ini karena diperkirakan akan memberikan dorongan untuk belanja konsumen.

Pejabat The Fed juga membahas kemungkinan bahwa pemotongan pajak administrasi Trump atau kondisi keuangan yang mudah, dapat menyebabkan tekanan inflasi meningkat, menyebabkan beberapa pembelian dolar AS. Dolar telah membukukan penurunan tiga mingguan beruntun kemarin, setelah data manufaktur dan konstruksi ASS lebih kuat dari perkiraan.

Yen Jepang melemah 0,18% terhadap greenback di 112,50 per USD, sementara Sterling GBP diperdagangkan terakhir di USD1,3512, turun 0,54% pada hari itu. Benchmark Treasury AS mencatat 10 tahun US10YT=RR terakhir naik ke 2,44%, dari 2,46%.

(mrt)