TOKYO - Pasar saham Asia dibuka masih berada di level puncak rekor 2007 karena data pekerjaan AS menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Meskipun, greenback masih terbatas karena momok inflasi membatasi imbal hasil obligasi domestik.

Indeks MSCI terluas di Asia-Pasifik di luar Jepang, naik 0,2% pada awal perdagangan, dengan indeks patokan di Australia dan Korea Selatan .KS11 keduanya naik sekitar 0,5%. Indeks MSCI berada sekitar 1% dari level tertinggi sepanjang masa.

Indeks Nikkei Jepang. N225 juga naik 0,5% ke level tertinggi 26 tahunan. Saham MSCI di seluruh dunia telah meningkat 2,1% sejauh minggu ini dan mencatat kinerja mingguan terbaiknya sejak Juli.

Laporan Ketenagakerjaan Nasional Amerika menunjukkan bahwa perusahaan swasta di AS menambahkan 250.000 pekerjaan pada Desember, kenaikan bulanan terbesar sejak Maret dan jauh di atas ekspektasi ekonom sebesar 190.000.

Meskipun laporan pekerjaan AS yang kuat, dolar AS tetap melemah, melayang di atas level terendah tiga bulan terhadap sekeranjang mata uang utama. Indeks dolar AS .DXY berada di 91.860, mendekati level terendah tiga bulanan di 91.751.

Hasil obligasi Treasury 10-tahun AS mencapai 2,46% US10YT = RR, di bawah puncak tujuh bulan sebesar 2,50% yang disentuh pada 21 Desember. Bahkan setelah the Fed menaikkan suku bunga tiga kali tahun lalu, tingkatnya sedikit berbeda dari sekitar tahun yang lalu

Di pasar komoditas, harga minyak bertahan di level tertinggi sejak Mei 2015, karena kekhawatiran tentang risiko pasokan akibat kerusuhan di Iran dan penurunan persediaan A.S. lainnya karena aktivitas penyulingan mencapai level tertinggi dalam 12 tahun.

(mrt)