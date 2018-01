JAKARTA - PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) memperoleh kontrak dengan menandatangani Letter of Intent (LOI) pada 3 Januari 2018 sebagai persetujuan atas surat penunjukan pemegang tender. Pihak yang melakukan kontrak, antara lain anak usaha Sillo Maritime yaitu PT Suasa Benua Sukses (SBS) dengan Petrochina International Jabung Ltd. Adapun jenis kontrak tersebut, yakni time charter for oil, dengan perkiraan nilainya sebesar USD76,32 juta.

Sementara itu, PT Sillo Maritime Perdana Tbk sampai akhir tahun 2017 sesumbar optimistis bisnisnya berkembang. Pasalnya, kapal CNOOC 114 yang miliknya kelola memberikan damnpak yang cukup signifikan terhadap pendapatan. Disebutkan, perseroan memproyeksikan total aset capai USD189 juta dan kalau pendapatan (revenue) USD45 juta di 2017. Selain itu, tercatat sampai kuartal III02017 perusahaan mengalami peningkatan pendapatan dari USD11,47 juta menjadi USD32,66 juta. Hal itu menyebabkan laba periode berjalan meningkat dua kali lipat menjadi USD10,62 juta.

Di samping itu, untuk menegjar pertumbuhan pendapatan, PT Sillo Maritime Tbk sudah menyiapkankapal Floating Storage Offloading untuk kontrak yang berlangsung selama 6 tahun, dan rencananya akan mulai dioperasionalkan pada akhir Januari 2018. Nantinya, kapal tersebut akan digunakan untuk menjalankan kontrak yang akan dimulai pada Januari 2018. Meski tidak menyebut nilai kontrak secara pasti, perseroan mengungkapkan nilai biaya kapal tersebut per hari berkisar USD25.000.

Baca selengkapnya: Dapat Kontrak Baru, Sillo Maritime Belum Tentukan Target Pendapatan 2018

(rzy)