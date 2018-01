JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi (PAN-RB) akan kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) pada 2018. Rencananya , pembukaan lowongan CPNS ini meliputi formasi pegawai di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Di sisi lain, ada 7 fakta mengenai CPNS yang harus Anda ketahui. Simak juga beberapa tips untuk mempercepat pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Ketiga berita tersebut merupakan berita-berita populer selama akhir pekan kemarin di kanal Okezone Finance. Berikut berita selengkapnya:

Pembukaan CPNS 2018, Cek Bocoran Posisi yang Dibutuhkan!

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman mengatakan, untuk pembukaan CPNS 2018, pihaknya akan memprioritaskan untuk mengisi jabatan guru dan juga pegawai medis. Karena menurutnya, kedua posisi tersebut sangat penting dan membutuhkan tenaga yang banyak.

Baca juga: Tidak Lakukan Sidak, Menpan-RB Minta PPK Monitoring PNS yang Bolos

"Nanti kita lihat rekapitulasinya seperti apa. (Tapi) yang jadi prioritas secara nasioanal adalah guru dan pegawai kesehatan," ujarnya saat dihubungi Okezone, Rabu (3/12/2018).

Selain kedua posisi tersebut lanjut Herman, ada beberapa posisi dan jabatan yang masih akan menjadi prioritas dalam pembukaan CPNS 2018. Khususnya posisi dan jabatan yang strategis untuk menunjang dan mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo.

Baca juga: PNS Bolos di 2 Januari, Menpan RB: Bisa Turun Pangkat!

"Tentunya, jabatan yang sifatnya spesifik untuk mendukung program Nawacita pemerintah. Bukan pegawai administrasi ya," jelasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, Kepala Badan Kepagaiwaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan sudah ada beberapa daerah yang mengajukan kebutuhan pegawai baru untuk pembukaan CPNS 2018. Dimana kebanyakan daerah mengajukan kebutuhan pegawai sebagai guru.

Baca juga: Menpan RB: Lulusan STAN Akan Disebar ke Seluruh Kementerian dan Daerah

"Ada beberapa tapi kan kita butuh data yang lebih detail. Saya enggak hafal angka pastinya tapi yang paling banyak guru," ucapnya.

Meskipun begitu lanjut Bima, pihaknya akan melakukan kroscek kepada kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal itu untuk memastikan jumlah kebutuhan pasti dari PNS guru pada masing-masing daerah.

"Tapi kita ingin mengecek ke Kemendikbud betul enggak kekurangan guru. Jangan dia asal tulis aja butuhnya sekian gitu. Kita harus kroscek jangan kebanyakan guru tapi gurunya tidak mengajar," jelasnya.

Lowongan PNS 2018, Berikut 7 Fakta dari Persyaratan hingga Cara Pengisian E-Formasi

Kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui sekolah kedinasan rencananya akan diperbanyak oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kebijakan tersebut didasari pertimbangan dari sumbangsih sekolah kedinasan dalam mengisi formasi jabatan masih belum signifikan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menuturkan, kapasitas lulusan kedinasan dalam mengisi formasi masih di bawah 100%, padahal banyak jabatan yang masih perlu diisi posisinya.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa hasil analis jabatan dan analis beban kerja, rincian peta jabatan, serta kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus ditetapkan oleh PPK masing-masing Instansi Pemerintah. Hal itu disampaikan Menteri PANRB secara elektronik melalui aplikasi e-formasi paling lambat akhir Desember 2017.

Baca Juga: PNS Bolos Tanggal 2 Januari, Tunjangan hingga Perjalanan Karier Siap Dipangkas!

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah agar melakukan validasi ulang terhadap usulan kebutuhan pegawai yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi.

Berikut ini merupakan fakta-fakta dari proses penerimaan CPNS:

1. Kebutuhan PNS

Pemerintah membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang diprioritaskan untuk jabatan fungsional atau tertentu, serta jabatan teknis lain yang akan mendukung tugas inti atau core Business. Sedangkan, Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur.

Baca Juga: Kemenpan RB Tunggu Hasil Rekap Data PNS yang Bolos

2. Syarat Khusus Pemerintah Daerah

Usulan formasi yang diinput pada menu template bezzeting menggambarkan kebutuhan formasi PNS pada tahun 2018. Di mana, khusus bagi Pemerintah Daerah harus memperhatikan kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah angka 50%. Selain itu, dilengkapi juga dengan syarat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, diklat pembentukan jabatan fungsional. Kemudian, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi.

3. Syarat Khusus PPK Pusat

Bagi PPK Pusat harus melampirkan peta jabatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dalam bentuk Keputusan Menteri/ Kepala LPNK/ Gubernur/ Bupati/Walikota, serta dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

4.Syarat Khusus PPK Daerah

PPK Daerah harus melampirkan peta jabatan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bentuk Keputusan Gubernus/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota, serta dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

5. Kekeliruan Pengisian Data Jabatan

Apabila terdapat kekeliruan dalam beberapa kolom pengisian, antara lain data jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan jumlah atau alokasi pada menu usulan formasi agar segera dilakukan perbaikan pada menu struktur organisasi, analis jabatan, dan usul formasi (panduan untuk perbaikan tersebut dapat dilihat pada sistem aplikasi e-formasi).

Baca Juga: PNS Bolos Kerja di 2 Januari, Ini Mekanisme Sanksinya!

6. Formasi CPNS Jabatan Pelaksana

Sementara itu, untuk usulan kebutuhan atau formasi CPNS untuk jabatan pelaksana harus sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2017. Selain itu, usulan untuk jabatan fungsional terbatas dilihat dari beberapa jenjang, antara lain jenjang ahli pertama, jenjang terampil, dan jenjang pemula.

7. Akumulasi Proses Penerimaan CPNS

Semua proses yang dilakukan disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB paling lambat sudah diterima akhir bulan Januari 2018, kemudian sofa copy disampaikan melalui surat elektronik ke asdep2.sdma@menpan.go.id

Ini Lho 3 Cara Cepat Melunasi Utang KPR

Memiliki rumah dengan cara kredit sekarang sudah sangat popular. Sangat jarang konsumen membeli rumah dengan membayar tunai alias cash. Umumnya konsumen membeli dengan kredit, apalagi mereka yang bekerja sebagai karyawan.

Masalahnya, tenor cicilan KPR yang sekarang berlaku umumnya sangat lama. Antara 15 hingga 20 tahun. Bahkan sekarang ada bank yang menawarkan hingga 25 tahun. Bisa-bisa, saat pensiun di usia 55 tahun, cicilan KPR Anda baru lunas.

Sebaiknya Anda sekarang mencari cara agar cepat melunasi utang KPR. Bisakah? Bisa! Jika Anda ingin melunasi KPR dengan cepat, Anda akan menggunakan kombinasi dari beberapa strategi. Mulai dari memiliki tabungan tetap, melakukan pelunasan dipercepat, angsuran ekstra berkala, lalu take over ke bank lain.

Kunci dari cara cepat melunasi KPR adalah Anda mencari dana yang lebih murah, sekaligus mengumpulkan tabungan untuk mempercepat pelunasan. Metode pelunasan yang akan dijelaskan di sini sebenarnya adalah metode standard, yaitu mengurangi pokok kredit sehingga berimplikasi pada porsi bunga yang harus kita bayarkan setiap bulan.

Nah, agar lebih jelasnya berikut tips dari HaloMoney.co.id.

Mengurangi sisa pokok KPR

Poin pertama cara cepat melunasi KPR adalah menerapkan apa yang disebut “Tabungan Tetap”. Metode pelunasan yang akan dipaparkan ini sebenarnya adalah standard, yaitu mengurangi pokok kredit sehingga berimplikasi pada porsi bunga yang harus kita bayarkan setiap bulan.

Beban cicilan KPR dapat diatasi dengan mengurangi sisa pokok. Caranya ialah menambah simpanan tabunganmu menjadi dua kali lipat. Bila biasanya Anda menyisihkan sepertiga dari penghasilan untuk membayar cicilan KPR, kali ini coba sisihkan dua per tiga untuk mengurangi sisa pokok KPR. Tentu saja, ketika menerapkan hal ini Anda harus merelakan beberapa biaya hidup terpotong, semisal makan siang di luar, tabungan, serta investasi.

Bila Anda memiliki penghasilan Rp 9 juta per bulan—di mana sekitar Rp 3 juta digunakan untuk mencicil KPR—Anda memiliki sekitar Rp 6 juta untuk biaya hidup. Ke depan, Anda bisa mengurangi biaya hidup, misalnya menjadi sekitar Rp 4 juta saja per bulan. Dengan demikian, Anda memiliki Rp 2 juta per bulan untuk mengurangi sisa pokok KPR. Jika cara ini diterapkan secara rutin, maka cicilan KPR Anda akan lebih cepat lunas.

Pindah ke bank lain

Anda bisa pindah ke bank lain yang menawarkan bunga KPR lebih kecil. Cara ini disebut takeover. Salah satu pilihannya ialah bank syariah. Bank syariah menerapkan sistem murabahah atau jual beli. Intinya, ketika Anda melakukan take over atau pindah KPR ke Bank Syariah, maka nominal angsuran bulanan Anda menjadi tetap. Dengan memindahkan cicilan KPR Anda ke bank syariah, Anda memperoleh angsuran yang lebih pasti dan lebih ringan. Anda bisa menghitung ulang komposisinya untuk meringankan angsuran sehingga mempercepat pelunasan KPR. Proses take over biasanya dikenai biaya dan Anda juga akan dikenakan penalti sebesar 1% dari sisa pokok.

Kombinasi cara pertama dan kedua

Selain melakukan kedua hal di atas, cara cepat melunasi KPR adalah dengan lakukan kombinasi cara pertama dan kedua. Artinya setelah Anda mengalihkan cicilan ke bank lain, Anda menambah alokasi dana untuk cicilan. Maka Anda akan mendapat keuntungan ganda dengan kombinasi cara tersebut. Rinciannya sebagai berikut:

- Angsuran menjadi lebih ringan

- Masa kredit lebih cepat

- Beban bunga lebih kecil

Sebagai kesimpulan, sebelum Anda mengambil KPR, Anda harus melakukan langkah-langkah di bawah ini:

- Selalu bandingkan produk KPR yang sesuai dengan kemampuan keuangan.

- Lakukan langkah-langkah untuk mempercepat pelunasan KPR.

Dengan sejumlah langkah di atas niscaya Anda akan lebih cepat melunasi angsuran KPR.