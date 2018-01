JAKARTA – Kebanyakan buku dan workshop tentang karier menyatakan bahwa rahasia untuk dapat sukses adalah dengan mengikuti passion Anda. Semenjak Confucius mengatakan “Pilih pekerjaan yang Anda sukai dan Anda tidak akan pernah merasa seperti bekerja setiap harinya”.

Seperti dilansir dari The Huffington Post, menurut seorang profesor manajemen di EDHEC Business School di Prancis Monique Valcour, dengan mengikuti apa yang Anda sukai mungkin menjadi saran yang baik, namun ketika membahas tentang karier yang berkepanjangan, jawabannya tidak sesederhana itu.

Saran mengenai ikuti kata hati Anda, biasanya tidak menekankan poin bahwa di dunia ini Anda tidak akan bida

Valcour menuliskan pada Harvard Business Review terbaru yang berbunyi “Karier yang berkepanjangan dibangun melalui kemampuan Anda untuk dapat mengisi apa yang dibutuhkan seseorang untuk mendapat bayaran.”

Valcour kemudian mendeskripsikan apa itu karier yang berkepanjangan. Menurutnya, karier yang berkepanjangan adalah ketika selama bertahun-tahun Anda menunjukkan kemampuan Anda. Dalam hal ini juga membuat Anda merasa tertantang untuk terus berkembang. Pekerjaan Anda bukan hanya mengenai hal yang Anda sukai, namun juga yang memberikan nilai dalam hidup Anda.

Tidak hanya itu, Anda juga menikmati kesempatan yang ada untuk terus belajar dan berkembang. Dalam hal ini, Anda bekerja dengan orang-orang yang memberikan kekuatan.

Anda juga percaya dengan kemampuan dan kompetensi Anda yang membuat Anda merasa bernilai dan dibutuhkan sehingga Anda mampu mengambil kesempatan melalui relasi Anda. Selain itu, Anda juga mampu mengimbangi pekerjaan Anda dengan hal penting lainnya dalam hidup Anda, seperti keluarga, teman, dan waktu luang.

Untuk membantu membangun karier dan kehidupan yang berkelanjutan, Huffington meminta sebuah gerakan untuk mendefinisikan kembali kesuksesan di luar uang dan kekuasaan. Hal ini termasuk metrik kesejahteraan, kebijaksanaan, keajaiban dan pemberian kembali.

"Akhirnya, kesuksesan bukan soal uang atau jabatan, tapi tentang menjalani hidup yang Anda inginkan, bukan hanya kehidupan yang Anda selesaikan," tulis Valcour.

Seperti yang ditunjukkan oleh Valcour, ada banyak hal lagi untuk menemukan kegembiraan yang abadi di tempat kerja dan dalam kehidupan daripada sekedar "mengikuti hasrat Anda."

Inilah lima cara praktis dan efektif agar lebih bahagia di tempat kerja dan membangun karier yang berkelanjutan.

1. Menganalisis Data dari Keseharian Anda

Valcour mengatakan, bahwa merefleksikan diri merupakan hal yang penting

"Ada banyak sekali orang yang mencari makna tapi mereka tidak benar-benar tahu apa arti dari itu. Saya pikir sangat penting bagi orang untuk menyadari dan sangat memperhatikan pengalaman mereka sehari-hari di tempat kerja."

Alih-alih berfokus pada passion, lihatlah secara mendalam apa yang memberi energi pada Anda, apa yang Anda anggap bermanfaat, apa yang Anda sukai dan apa yang mendatangi Anda dengan mudah. Valcour menyarankan untuk memeriksa poin tinggi dan rendah Anda di tempat kerja, dan identifikasi saat-saat di mana Anda merasa lebih berenergi, terlibat, dan terpenuhi - dan mengapa Anda merasa demikian.

Lihat juga semua faktor di sekitar Anda ketika Anda merasa frustrasi dan tidak terpenuhi. Apa yang Anda lakukan? Anda sedang bekerja dengan siapa? Apakah Anda merasa terlalu tertantang atau malah kurang menantang? Anda akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang diri Anda sendiri dengan melakukan ini daripada hanya dengan bertanya pada diri sendiri apa yang Anda sukai.

2. Cari Tempat Kerja yang Mendukung Prioritas Anda di Luar Kantor

Gagasan tentang keseimbangan antara kerja dan hidup mungkin tampak semakin kuno di zaman ini, namun menemukan atasan yang memungkinkan Anda memiliki fleksibilitas yang Anda butuhkan untuk memiliki kehidupan di luar kantor sangat penting.

"Ada epidemi nyata dari orang-orang yang merasa bahwa mereka benar-benar kewalahan saat bekerja," kata Valcour. Dalam karier yang tidak berkelanjutan, ada tuntutan yang tampaknya tak ada habisnya yang membuat tidak mungkin menjalani hidup sehat dan seimbang di tingkat yang Anda inginkan bersama keluarga dan orang-orang yang paling Anda sayangi."

Carilah perusahaan yang sadar dan mendukung kehidupan Anda di luar pekerjaan, dan mintalah waktu luang jika itu yang Anda butuhkan.

3. Jangan Remehkan Kekuatan dari Belajar

Menurut Valcour, dengan terus belajar dan tumbuh merupakan kunci untuk tetap bahagia dan merasa terpenuhi dalam karier Anda dari waktu ke waktu.

"Jika Anda ingin memiliki karier yang berkelanjutan, Anda harus bisa mencari tempat di mana Anda dapat memperoleh keterampilan baru, di mana Anda bisa pindah ke daerah di mana ada pertumbuhan," katanya.

Beberapa orang menganggap apa yang dimaksud Valcour sebagai "karir flash", di mana mereka mengejar minat yang berbeda dengan bekerja beberapa pekerjaan paruh waktu atau lepas, dengan berbagai aktivitas yang menghasilkan gaji.

4. Bekerjalah dengan Orang-Orang yang Menginspirasi

Valcour menuliskan pada HRB, banyak siswa eksekutifnya yang menceritakan bahwa dorongan karier terbesar mereka berasal dari energi yang didapat ketika bekerja bersama orang-orang cerdas, energik, dan terhubung yang tertarik pada mereka.

Penelitian juga menemukan bahwa karyawan yang memiliki teman dekat di kantor lebih bergairah terhadap pekerjaan mereka, merasa lebih terhubung dengan atasan mereka, dan cenderung tidak berhenti bekerja.

5. Kembangkan Keterampilan yang Langka dan Berharga

Penulis "So Good They Can not Ignore You: Mengapa Ketrampilan Trump Passion dalam Quest for Work You Love," Cal Newport, telah banyak menulis tentang kebahagiaan dan pekerjaan. Kesimpulannya? Mengikuti passion Anda hanyalah nasihat buruk.

Sebaliknya, menurutnya, kembangkanlah semangat pada pekerjaan Anda melalui kultivasi keterampilan langka dan berharga. Orang-orang yang akhirnya mencintai pekerjaan mereka sering mengikuti pola untuk menciptakan keterampilan yang dicari ini dan kemudian menggunakannya untuk terus meningkatkan karier mereka.

"Jangan bergerak hanya untuk menemukan passion. Sebagai gantinya, bersiap untuk mengembangkannya,” tulis Newport di blog CNN tahun lalu.

Jalan ini mungkin lebih panjang dan lebih rumit daripada yang bisa disarankan oleh penasihat karier paling optimis, tapi ini adalah jalan yang jauh lebih mungkin untuk membawa Anda ke suatu tempat yang layak dikunjungi.