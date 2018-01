JAKARTA - Penguatan Dolar Amerika Serikat (AS) terhadap sebagian besar mata uang utama berimbas kepada Rupiah. Setelah menguat terhadap Dolar AS dalam beberapa hari berturut-turut, Rupiah kembali terdepresiasi.

Melansir Bloomberg Dollar Index, pada Selasa (9/1/2018), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 9 poin atau 0,07% menjadi Rp13.438 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.487-Rp13.506 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat tipis 1 poin atau 0,01% menjadi Rp13.425 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.423 per USD hingga Rp13.435 per USD.

Sementara itu, kurs dolar AS menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena pejabat-pejabat Federal Reserve menyatakan bahwa setidaknya tiga kenaikan suku bunga ada di meja pada 2018.

Presiden Federal Reserve Bank San Francisco, John Williams, pada Sabtu (6/1/2018) menyerukan untuk tiga kali kenaikan suku bunga pada tahun ini, dengan alasan bahwa ekonomi yang sudah solid akan mendapat dorongan dari reformasi pajak Partai Republik, menurut Market Watch Senin (8/1).

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,44% menjadi 92,355 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, Euro turun menjadi 1,1965 Dolar AS dari 1,2050 Dolar AS pada sesi sebelumnya, dan Pound Inggris turun menjadi 1,3565 Dolar AS dari 1,3571 Dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot menjadi 0,7841 Dolar AS dari 0,7868 Dolar AS.

Dolar AS dibeli 113,08 Yen Jepang, lebih rendah dari 113,14 Yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga menguat menjadi 0,9775 Franc Swiss dari 0,9755 Franc Swiss, dan bergerak naik ke 1,2423 Dolar Kanada dari 1.2406 Dolar Kanada.

