JAKARTA - Penyelenggaraan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tahun ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus memanfaatkan momentum tersebut. Kendati kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlalu besar, momen pilkada serentak bisa menggairahkan sektor usaha di kalangan UMKM. Berbagai kebutuhan atribut kampanye seperti baju, spanduk, dan banner diprediksi bakal banyak dipesan oleh pasangan calon kepala daerah.

”Tahun kampanye ini adalah tahun terbaik untuk UMKM. Barang-barang kampanye seperti t-shirt, banner, sticker itu paling cocok di level UMKM,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bam bang Brodjonegoro di sela-sela Diskusi Outlook Indonesia 2018 bertema ”Ekonomi dan Politik di Tahun 2018” di MNC News Center, Jakarta, kemarin. Bambang mengatakan, kesempatan tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi para pelaku UMKM. Jangan sampai rezeki pemilu maupun pilkada lebih banyak dinikmati pengusaha besar karena kalangan pengusaha besar sudah ada tempatnya.

”Jangan juga atribut kampanye diisi barang impor. Kita tahu memang gampang sekali impor kaus, ada negara yang bisa menyediakan kaus dengan harga murah, tapi bukan itu tujuan kita,” jelasnya.

Bambang menambahkan, pemerintah ber harap pilkada serentak tidak hanya mencerdaskan demokrasi nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi yang bawah terutama UMKM. Dia pun wanti-wanti agar semua kontestan pemilu baik individu mau partai memberikan kesempatan ter sebut kepada UMKM.

”Sehingga ini bisa menjadi tahunnya UMKM karena mereka bisa memanfaatkan pemilu, pilkada, dan Asian Games,” ungkap Bambang. Terkait Asian Games, Bambang menilai event tersebut bisa menjadi kesempatan yang tidak kalah besar sebab diikuti oleh peserta dari berbagai negara. Seperti pilkada serentak, dia berharap kebutuhan suvenir menjadi jatah untuk UMKM. ”Peserta Asian Games lebih ba nyak dan juga tidak hanya terfokus di satu tempat,” imbuhnya.

Bambang menuturkan, konsumsi khususnya non rumah tangga pada tahun politik di prediksi mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena ada pesta demokrasi.

Apalagi, setelah Badan Pusat Statistik (BPS) memisahkan konsumsi rumah tangga dan konsumsi non rumah tangga, khususnya non rumah tangga terkait politik.

”Kalau saya perhatikan, tingkat pertumbuhan konsumsi non rumah tangga ini memang lebih besar daripada pilkada, tapi perbedaannya tidak banyak, mungkin sekitar 4-5%,” tuturnya.

Namun, jika konsumsi dikait kan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang berskala nasional, skalanya masif.

”Karena masifnya di tahun pemilu biasanya konsumsi non pemerintah rumah tangga bisa double digit. Pilkada itu tidak bisa sampai double digit, paling jauh ya 5-6%,” kata Bambang.

Dia optimistis target pertum buhan ekonomi 2018 sebesar 5,4% bisa tercapai. Hal ini didorong ada kemungkinan tingkat konsumsi yang akan meningkat pada tahun politik. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, pilkada serentak tahun ini merupakan pilkada terbesar dibanding sebelumnya karena dilaksanakan di 171 daerah. Tercatat ada se banyak 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang menggelar pilkada. Dia menambahkan, walaupun pelaksanaan pilkada tersebut semua di luar Jakarta, momen tersebut merupakan berkah buat pelaku usaha di Ibu Kota.

Banyak pasangan calon yang biasanya memesan berbagai atribut kampanye dari Jakarta. Mereka mengorder atribut berupa pin, kaus, topi, baliho, spanduk, banner, brosur, termasuk belanja iklan kampanye lainnya.

”Mungkin karena harga yang relatif lebih murah dan kualitas yang lebih baik yang membuat kebutuhan atribut kampanye diorder dari Jakarta. Jika setiap paslon membelanjakan atribut kampanye Rp500- 600 juta, diperkirakan biaya belanja kampanye akan mencapai Rp200 miliar,” sebut Sarman.

Pengamat ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, selama tahun politik peredaran uang diperkirakan meningkat 10%.

”Dengan kenaikan sebesar itu, tinggal kita pilih bisnis apa yang bisa naik di tahun politik,” ujarnya.

Bhima menuturkan, UMKM toko-toko kecil akan ke banjiran pesanan makanan dan minuman seperti pada acara kampanye. Beberapa item yang permintaannya diperkirakan melonjak adalah makanan, air mineral, konveksi baju, dan percetakan.

”UMKM akan ada peningkatan order,” ungkapnya.

Selain itu, hotel-hotel kecil yang ada di daerah juga akan terkena dampaknya, termasuk restoran karena saat masa kampanye biasanya banyak tokoh nasional yang datang ke daerah.

”Hotel-hotel kelas menengah dan restoran juga mendapatkan keuntungan,” kata Bhima.

Namun, ujar Bhima, secara umum sebenarnya dampak pilkada serentak terhadap ekonomi tidak akan terlalu besar, hanya sekitar 0,1-0,2%. Meski demikian, dia berharap dampak pilkada terasa hingga ke level yang paling bawah.

”Cuma ada beberapa perbedaan yang saya lihat sejak 2009 di bandingkan 2014, belanja untuk jasa periklanan sudah bergeser ke online,” tandasnya.

Tangkal Kampanye Hitam

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, era di gital seperti saat ini sangat rentan dengan penyalah gunaan media sosial. Penyalahgunaan itu mulai dari kampanye hitam, hoax, fitnah, hingga memain kan isu suku agama ras dan antargolongan (SARA).

”Ini bisa diantisipasi dengan mengajak masyarakat untuk menyaring berbagai informasi sebelum berbagi ke media sosial,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akurasi media sosial cenderung terdegradasi. Karena itu, harus memanfaatkan akurasi media mainstream.

”Apalagi, media sosial cenderung mengandalkan kecepatan, speed. Sementara akurasi ada di media mainstream. Maka kami mengajak masyarakat lebih melaksanakan saring sebelum sharing sehingga mengurangi potensi maraknya hoax dan kampanye hitam di tahun politik,” jelasnya.

Pihaknya juga bekerja sama dengan penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu (Ba waslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengantisipasi kampanye hitam.

”Minggu ini dirapatkan untuk mekanisme di mana nanti pengawas pemilu bisa meminta take down akun yang melanggar aturan dari platform seperi FB dan Twitter,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kunci sukses pelaksanaan pilkada maupun pemilu ada tiga hal. Pertama,jika partisipasi masyarakat mening kat. Kedua, tidak ada politik uang ataupun isu berbau suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) maupun ujaran kebencian. Ketiga, stabilitas terjamin.

