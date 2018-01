JAKARTA - Siapa yang tidak mengenal Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti? Wanita ini terus memperjuangkan kedaulatan Indonesia dalam sektor perikanan dengan terus melakukan penangkapan dan penindakan terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan dengan hukuman penenggelaman.

Berikut ini beberapa aksi dan kejadian selama Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri KKP.

1. Habisi Illegal Fishing

Menteri Susi mengaku memberantas illegal fishing di perairan Indonesia sangat tidak mudah. Dia menyatakan bahwa laut Indonesia memang kaya dan luas, tetapi juga memiliki banyak permasalahan. Pasalnya, banyak faktor internal yang menghambatnya untuk memberantas masalah tersebut.

Selain itu, menurut Susi sudah banyak kalangan petinggi negara yang mengecam aksi penenggelaman kapal tersebut. Namun, dirinya tetap yakin dengan apa yang dilakukannya demi menjaga perikanan Indonesia, bahkan dicap sebagai “Menteri Gila”.

2. Rajin Didemo Nelayan

Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri KKP Susi Pudjiastuti mendapatkan penolakan dari para nelayan. Pasalnya, para nelayan di sejumlah daerah di Tanah Air pun melakukan aksi demo meminta Menteri Susi untuk mundur dari jabatannya tersebut.

Di tengah kisruhnya meminta Menteri Susi untuk mundur dari jabatannya, Satuan Tugas (Satgas) pemberantas tindakan penangkapan ilegal (illegal fishing) atau Satgas 115 bentukan menteri Susi pada Selasa kemarin telah menenggelamkan 23 kapal. Penenggelaman dipimpin langsung oleh komandan Satgas 115 yaitu Menteri Susi yang dilakukan secara bersamaan di tujuh lokasi berbeda.

3. Dicap “Menteri Gila”

Komitmen Menteri KKP Susi Pudjiastuti untuk memperjuangkan kedaulatan Indonesia dalam sektor perikanan dapat dikatakan sangat kuat. Adapun buktinya adalah dengan terus melakukan penangkapan dan penindakan berupa penenggelaman terhadap kapal-kapal asing pencuri ikan.

Dia pun dicap sebagai “menteri gila” hingga dianggap melanggar hukum internasional. Meskipun begitu, Susi tidak takut dan terus melakukan pencegahan terhadap illegal fishing. Karena hak tersebut demi kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Diserang Banyak Petinggi Negara

Salah satu yang menjadi tantangan dalm hal ini adalah dari sisi internal. Menurut Menteri KKP Susi, sudah banyak kalangan petinggi negara yang mengecam aksi penenggelaman kapal tersebut.

Bahkan, banyak orang yang menanggapi penenggelaman yang dilakukan dapat menimbulkan potensi terjadinya peperangan. Di awal ada perwira TNI, ada pengamat militer, ada ekonom yang bahkan discouraging yang dia lakukan.

5. Sita Kapal Illegal

Menteri KKP Susi Pudjiastuti memaparkan hasil penangkapan kapal ikan asing, Fu Yuan Yu 831 pada Rabu, 29 November 2017 lalu. Penangkapan dilakukan atas dugaan melakukan penangkapan ikan secara illegal.

Fu Yuan Yu 831 sendiri merupakan kapal penangkap ikan dengan alat Gill Net berukuran 598 GT milik Fred Ho / Best Sea Food (ET) dengan Nakhoda Wong Zhi Yi bersama 21 ABK. Fu Yuan Yu 831 telah menjadi target operasi (TO) KKP sejak April 2017.

Menurut Menteri Susi, berdasarkan hasil penyidikan, kapal tersebut sudah melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal beberapa kali. Fakta tersebut didapat dari pengakuan para anak buah kapal berjumlah 21 orang terdiri dari 9 Tiongkok, 6 Indonesia, 3 Myanmar dan 3 Vietnam.

