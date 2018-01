JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan akan terus melakukan pemantauan pergerakan harga beras dalam 1-2 hari ke depan. Hal ini dilakukan untuk menekan harga beras yang melambung tinggi.

Harga beras sendiri melonjak ke Rp13.000 per kilogram, melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kilogram. Jenis beras yang dijual dalam OP ini berkualitas medium dengan harga Rp9.300 per kilogram.

Enggar juga menyatakan jika dalam kurun waktu 2 hari tersebut harga beras tidak turun maka akan dilakukan tindakan tegas dengan melakukan pengecekan dari pedagang hingga distributor. Dia juga berharap dengan adanya OP akan menekan harga beras yang seharusnya tidak setinggi harga saat ini.

Baca Selengkapnya: Jika Harga Beras Tak Turun dalam 2 Hari, Mendag Bakal Cek Pedagang Hingga Distributor

(mrt)