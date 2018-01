NEW YORK - Wall Street dibuka berada di zona positif, karena spekulasi mengenai China menghentikan pembelian obligasi AS mereda. Investor pun fokus pada laporan pendapatan kuartalan dan kenaikan harga minyak.

Kontrak minyak mentah AS CLc1 naik menjadi USD63,82 per barel, tertinggi sejak Desember 2014, didorong oleh penurunan mengejutkan pada produksi AS dan persediaan minyak mentah yang lebih rendah.

Para pialang pun menyebatkan buy pada saham perusahaan minyak seperti Exxon (XOM.N) dan Chevron (CVX.N), dan mengangkat saham mereka naik sekitar 0,3% pada perdagangan perdana.

Indeks Dow Jones naik 36 poin atau 0,14%, dengan 21.314 saham berpindah tangan. Indeks S&P 500 e-minis ESc1 naik 4,5 poin atau 0,16%, dengan 118.575 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 naik 11,25 poin atau 0,17%, dengan 28.769 saham diperdagangkan.

Indeks S&P dan Nasdaq mengakhiri rally enam hari mereka pada hari Rabu, setelah adanya laporan bahwa Kanada semakin yakin Presiden AS Donald Trump akan segera mengumumkan jalan keluar dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara.

Hasil US Treasury mereda dari level tertinggi 10 bulanan, setelah China menolak mengatakan bahwa pejabat China telah merekomendasikan untuk menghentikan pembelian obligasi AS di negara itu.

Investor juga akan melihat musim laporan pendapatan kuartal keempat, yang dimulai pada hari Jumat dengan pemberi pinjaman AS JPMorgan (JPM.N) dan Wells Fargo (WFC.N).

