JAKARTA - Dunia perikanan Indonesia dan nama Susi Pudjiastuti kembali menjadi perbincangan hangat di awal 2018. Sebab, Susi yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan diminta menghentikan penenggelaman kapal oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Permintaan Luhut ini mengundang banyak komentar, ada yang pro dan kontra. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut berkomentar. Jauh sebelum adanya pelarangan penenggelaman kapal, Indonesia mencatatkan kenaikan ekspor produk perikanan.

Baca juga: Menteri Susi Dilarang Tenggelamkan Kapal, Apa Komentar Jokowi, Sri Mulyani dan Rizal Ramli?

Tercatat, nilai ekspor produk perikanan Indonesia tercatat sebesar USD3,62 miliar hingga Oktober 2017. Angka tersebut naik 6,38% dibandingkan 2016 yang sebesar USD3,4 miliar.

Namun secara volume dari Januari hingga Oktober 2017 ekspor turun 3,23% dan impor turun 6,93%. Demikian berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Selama Januari hingga Oktober 2017 memang secara volume turun tapi nilai naik. Penurunan volume ekspor karena upaya KKP memerangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dan dari data ini bisa terlihat keberhasilan kami melawan IUU Fishing,” papar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo kepada Wartawan, di kantor KKP, Jakarta belum lama ini.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Kapal Pencuri Ikan Bisa Jadi Aset Negara

Dia menjelaskan, komoditas utama ekspor Indonesia antara lain udang, tuna-tongkol-cakalang (TTC), rajungan-kepiting (RK), cumi-sotong-gurita (CSG) dan rumput laut (RL). Hingga Oktober 2017, ekspor udang tercatat mencapai 147,6 juta ton, TTC sebesar 169 juta ton, CSG sebesar 87,9 juta ton, RK sebesar 22,8 juta ton, RL 153 juta ton dan komoditas lain sebesar 281,5 juta ton.

Sementara dalam lima tahun terakhir, yaitu pada periode 2012-2017, volume ekspor komoditas perikanan Indonesia cenderung mengalami kenaikan. Udang naik 3,24% per tahun, TTC naik 3,04% per tahun, RK naik 1,12% per tahun, CSG naik 9,47% per tahun, RL naik 1,85% per tahun. Sedangkan komoditas perikanan lain turun 9,25% per tahun.

"Yang turun itu bukan komoditas utama, tapi produk lain. Dan produk lain hingga saat ini komoditasnya belum bisa dipetakan apa saja. Ini yang ingin kami kejar dan berharap ke depan ini bisa dipetakan produk lain, sehingga terpampang jelas mana-mana aja komoditas yang turun,” ujar dia.

Baca juga: Penenggelaman Kapal Diminta Berhenti, Rizal Ramli: Masa Mau Balik ke Sistem Lama?

Adapun ekspor tujuan utama antara lain Amerika Serikat, Jepang, kawasan ASEAN, China dan Uni Eropa.

“Negara tujuan ekspor masih berkutat di lima negara terbesar, meski ada timur tengah dan negara lain. Tapi 5 negara ini yang masih dominan,” ucapnya.

(dni)