NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) menguat pada pembukaan hari ini, karena investor mencerna laporan pendapatan kuartal keempat dari pemberi pinjaman AS yang besar.

Saham JPMorgan Chase & Co (JPM.N) naik 1% dalam perdagangan premarket yang kacau, setelah bank terbesar di AS berdasarkan aset. melaporkan keuntungan yang mengalahkan perkiraan, mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang tinggi dan pertumbuhan kredit.

Pemberi pinjaman PNC Financial Services '(PNC.N) naik empat kali lipat, didorong oleh keuntungan sebesar USD911 juta berkat undang-undang pajak yang baru. Sahamnya naik lebih dari 1%.

Sementara biaya terkait pajak diperkirakan akan membebani laba bank, mereka diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dari beban pajak yang lebih rendah.

Indeks Dow Jones naik 100 poin atau 0,39%, dengan 24.748 saham diperdagangkan, indeks S&P 500 naik 5,5 poin atau 0,2% dengan 108.891 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 naik 7 poin atau 0,1% dengan 24.422 saham diperdagangkan.

Penghasilan untuk perusahaan S&P 500 diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 11,8% di kuartal ini, dengan laba untuk perusahaan jasa keuangan tumbuh lebih tinggi.

Saham BlackRock Inc melonjak 2,2% dalam volume tipis setelah manajer aset terbesar di dunia melaporkan keuntungan yang lebih baik dari perkiraan karena bisnis ETF melihat lebih banyak arus masuk di kuartal tersebut. Saham Wells Fargo & Co (WFC.N) turun 0,8% menjelang laporan kuartalannya.

Dolar jatuh ke titik terendah dalam lebih dari empat bulan terhadap sekeranjang mata uang. Setelah naiknya taruhan bahwa Bank Sentral Eropa bersiap untuk menurunkan stimulus mereka dan Jerman telah mencapai kesepakatan yang harus mengarah pada pembentukan sebuah pemerintahan koalisi.

(mrt)