NEW YORK - Harga minyak dunia memperpanjang kenaikannya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena para pedagang terus ditopang oleh penurunan mengejutkan dalam produksi AS dan penarikan yang lebih besar dari perkiraan di stok minyak mentah AS.

Menurut laporan Badan Informasi Energi AS (EIA), produksi minyak AS turun secara tak terduga hampir 300.000 barel per hari menjadi 9,49 juta barel per hari pekan lalu.

Sementara itu, persediaan minyak mentah AS turun sebesar 4,9 juta barel menjadi 419,5 juta barel pekan lalu, menyentuh level terendah sejak Agustus 2015.

Harga minyak membukukan kenaikan dalam seluruh empat sesi terakhir minggu ini. Sebuah reli yang dimulai pada Juni tahun lalu dipercepat pada Desember, dengan harga minyak mentah melonjak sekitar 15% selama bulan lalu.

Para analis mengatakan bahwa harga minyak telah dapat diprediksi bullish minggu ini, meskipun ada kekhawatiran bahwa reli saat ini akan berjalan keluar dari jalurnya.

Patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari, naik USD0,23 menjadi menetap di USD63,80 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Maret, naik USD0,06 menjadi ditutup pada USD69,26 per barel di London ICE Futures Exchange.

