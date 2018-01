JAKARTA - Harga rata-rata komoditas pangan hari ini bervariasi. Komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi adalah Cabai Merah Besar (TW) yang mengalami kenaikan Rp1.918 menjadi Rp41.653 per kilogram (kg). Sementara itu, Jeruk Medan mengalami penurunan harga yang paling tajam, yakni Rp1.406 menjadi Rp22.833 per kg.

Demikian berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Minggu (14/01/2018).



Berikut adalah daftar harga-harga kebutuhan bahan pokok lainnya yang berlaku di DKI Jakarta:

1. Beras IR I (IR 64) naik Rp49 menjadi Rp11.690 per kg.

2. Beras IR. II (IR 64) Ramos naik Rp113 menjadi Rp10.763 per kg.

3. Beras IR.III (IR 64) turun Rp70 menjadi Rp9.485 per kg.

4. Beras Muncul. I turun Rp136 menjadi Rp11.725 per kg.

5. Beras IR 42/Pera turun Rp41 menjadi Rp12.034 per kg.

6. Beras Setra I/Premium turun Rp121 menjadi Rp12.347 per kg.

7. Minyak Goreng (Kuning/curah) naik Rp138 menjadi Rp12.711 per kg

8. Cabai Merah Keriting turun Rp468 menjadi Rp44.384 per kg

9. Cabai Merah Besar (TW) naik RP1.918 menjadi Rp41.653 per kg

10. Cabai Rawit Merah turun Rp651 menjadi Rp53.230 per kg

11. Cabai Rawit Hijau turun Rp380 menjadi Rp40.884 per kg

12. Bawang Merah turun Rp888 menjadi Rp25.788 per kg

13. Bawang Putih naik Rp119 menjadi Rp26.884 per kg

14. Ayam Broiler/Ras turun Rp829 menjadi Rp34.041 per ekor

15. Telur Ayam Ras turun Rp66 menjadi Rp25.153 per kg

16. Gula Pasir naik Rp5 menjadi Rp13.461 per kg

17. Tepung Terigu turun Rp240 menjadi Rp7.288 per kg

18. Garam Dapur turun Rp571 menjadi Rp4.100 per 200 gr

19. Daging Sapi Has (Paha Belakang) turun Rp242 menjadi Rp124.900 per kg

20. Daging Sapi Murni naik Rp21 menjadi Rp116.956 per kg

21. Ikan Bandeng (sedang) turun Rp197 menjadi Rp34.285 per kg

22. Ikan Mas naik Rp15 menjadi Rp31.238 per kg

23. Gas elpiji 3 kg turun Rp1.617 menjadi Rp18.827 per 3 kg

24. Margarin BlueBand Sachet naik Rp2.115 menjadi Rp8.865 per kemasan (yau)

