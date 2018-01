JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini kembali menguat meskipun neraca dagang Indonesia mengalami defisit. Rupiah pun semakin pasti bergerak di level Rp13.300 per USD.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang Desember 2017 mengalami defisit sebesar USD0,27 miliar atau setara Rp3,64 triliun (kurs rupiah Rp13.500 per USD). Sedangkan sepanjang 2017 RI mengalami surplus sebesar USD11,84 miliar.

Adapun defisit Desember 2017 disebabkan oleh nilai ekspor Desember yang mengalami penurunan sebesar 3,45% menjadi USD14,79 miliar dan nilai impor Desember yang juga mengalami penurunan sebesar 0,29% menjadi USD15,06 miliar (mtm).

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 21 poin atau 0,16% menjadi Rp13.332 per USD. Rupiah pun hari ini bergerak di kisaran Rp13.317-Rp13.342 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 14 poin atau 0,10% menjadi Rp13.334 per USD. Dalam pantuan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.315 per USD hingga Rp13.350 per USD.

Sedangkan Bank Indonesia (BI) dalam kurs Jakarta Interspot Dollar Excange alias Jisdor mencatat Rupiah menguat 32 poin. Kurs tengah BI berada di angka Rp13.330 per USD dari sebelumnya Rp13.362 per USD.

Adapun harga jual yang ditawarkan oleh BI, berada di angka Rp13.397 per USD. Sementara untuk harga beli, ditawarkan di harga Rp13.263 per USD.

(mrt)