PANGKALPINANG - Permasalahan kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras saat ini tengah menjadi sorotan, pasalnya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan impor beras yang dikabarkan akan tiba pada akhir Januari 2018.

Menanggapi hal tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia menjelaskan penyebab permasalahan kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras.

Ketua KPPU RI Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, kenaikan harga dan ketidakstabilan pasokan beras disebabkan tingginya disparitas harga beras internasional, dibandingkan dengan harga beras di dalam negeri memberikan dorongan untuk melakukan impor.

Dijelaskannya, menurut data FAO pada tahun 2017, harga beras Vietnam sekira USD0,31 per kilogram atau setara dengan Rp4.100 per kg (kurs rupiah per USD sebesar Rp13.225) dan Thailand harganya sekira USD0,34 per kilogram atau setara dengan Rp4.496 per kg.

"Sementara harga beras di dalam negeri sekitar USD0,79 per kilogramnya menurut FAO atau sekira Rp10.447 per kilogram secara rata-rata," ujarnya saat dihubungi Okezone, Minggu (14/1/2018).

Di sisi lain kata dia rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dipublikasikan oleh BPS dan Kementan. Belum lagi sistem distribusi beras yang buruk karena terlalu panjang sehingga rawan aksi spekulasi. Sementara peran Bulog yang belum optimal menopang pasokan beras Nasional melalui operasi pasar beras.

Oleh karena itu, lanjut Syarkawi, menanggapi permasalahan-permasalahan di atas maka solusinya adalah dalam jangka pendek, menengah dan panjang seperti pertama meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian (tanam, panen dan paska panen) di Hulu dan juga memperbaiki tata NIAGA beras sehingga adil bagi petani, pedagang dan konsumen.

"Kedua melakukan audit data produksi beras di BPS dan Kementan bersama-sama perguruan tinggi sehingga tidak terus menerus menjadi sumber perdebatan. Ketiga lakukan percepatan penyederhanaan rantai distribusi melalui implementasi koorporatisasi petani dengan mengintegrasikan usaha pertanian dari Hulu ke hilir. Langkah ini menjadi tanggung jawab Kemendag dan Bulog," terangnya.

Menurut Syarkawi, pemerintah perlu mengadopsi sistem pemasaran online dalam pemasaran beras, sehingga petani bisa secara langsung menjual berasnya ke konsumen akhir atau retailer tanpa melalui jalur pemasaran yang panjang.

Kata dia, pengembangan Pasar Induk Beras Nasional di Sentra-Sentra produksi beras Nasional seperti di Sulsel, Jatim, Jateng, Jakarta - Jabar dan Sumut. Pasar Induk diharapkan dapat menjadi sumber referensi ketersediaan atau pasokan dan harga beras Nasional.

"Karena langkah ini menjadi tanggung jawab Bulog dan Kemendag. Oleh karena itu, optimaslisasi peran Bulog dalam operasi pasar melalui peningkatan penyerapan beras petani, dan tentunya penegakan hukum terhadap spekulan yang sengaja mempermainkan pasokan dan harga. Langkah ini menjadi tanggung jawab KPPU dan Kepolisian," tandas Syarkawi.

