Sementara itu, semua kota besar negara di dunia memiliki lahan terbuka luas yang sering disebut Town Square atau alun-alun kota.

Biasanya alun-alun kota dikelilingi dengan pusat perbelanjaan, restoran, bahkan gedung balai kota serta di tengahnya sering dilengkapi air mancur, monumen, atau patung. Terlepas dari perbedaan bentuknya, sebuah town square selalu menyimpan sejarah unik di baliknya.

Begitu juga, Kota Tua, di balik ceritanya dan uniknya daerah tersebut, ternyata Retribusi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Tua, Jakarta Barat tidak maksimal, karena pedagang resmi lokasi binaan enggan membayar.

Malaysia dan Singapura Bahas Proyek Kereta Cepat Antar-Negara

Para pemimpin Malaysia dan Singapura akan membahas rencana proyek kereta cepat yang menghubungkan dua negara saat pertemuan tingkat tinggi.

Batas waktu untuk penetapan proyek bernilai USD17 miliar (Rp227 triliun) ini semakin mendekat. Menurut para pengamat, proyek itu dapat menjadi kerja sama bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, juga akan menguji hubungan yang telah membeku sejak akhir era kolonial 1960-an. Proyek itu juga bisa meningkatkan kekhawatiran atas meningkatnya pengaruh China di kawasan karena kedua pemimpin harus memilih pemenang proyek tersebut.

Saat ini ada perusahaan China, Jepang, Eropa, dan Korea Selatan (Korsel) yang berupaya mendapatkan proyek tersebut. Tender untuk perusahaan yang akan membangun, mengoperasikan, dan mendanai aset rel dan kereta itu akan ditutup pada 29 Juni dan keputusannya diumumkan pada akhir tahun ini.

“Penawar yang dipilih dapat menjadi sumber perselisihan. Tapi isu itu dapat dikompromikan dan saya pikir sangat sulit menjelaskan pada saat ini,” ungkap Ja Ian Chong dari Departemen Ilmu Politik di National University of Singapore pada kantor berita Reuters.

Karena kedekatannya dengan Beijing, menolak penawaran China akan berat bagi Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Rajak yang akan bertemu PM Singapura Lee Hsien Loong di Singapura hari ini. Beijing telah mengucurkan miliaran dolar ke Malaysia dalam dua tahun terakhir saat Najib berupaya mengatasi utang pemerintah yang besar dan menarik pemilih menjelang pemilu tahun ini.

Pemerintahan Najib telah menyerahkan proyek kereta bernilai USD13 miliar pada China tahun lalu yang menghubungkan bagian timur dan barat Malaysia. Adapun Singapura memiliki hubungan yang sulit dengan China terkait Taiwan dan sengketa di Laut China Selatan. “China Railway Corporation akan memimpin konsorsium perusahaan-perusahaan China yang mengajukan penawaran untuk proyek tersebut,” ungkap sumber diplomatik di Kuala Lumpur. “JR East akan memimpin konsorsium perusahaan-perusahaan Jepang, seperti Sumitomo Corporation, Hitachi Ltd, Mitsubishi Heavy Industries, dan NEC Corp,” papar sumber tersebut.

Konsorsium Korsel terdiri dari Hyundai Rotem Co dan Hyundai Engineering and Construction. “Keunggulan utama China ialah biaya konstruksi yang lebih rendah,” kata Corrine Png, CEO perusahaan riset transportasi Crucial Perspective. Adapun Jepang memiliki pengalaman panjang membantu dan mengoperasikan jaringan kereta berkecepatan tinggi. Tokyo juga ingin melawan pengaruh China di Asia Tenggara. Apalagi saat ini China memiliki mega proyek Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Baru yang akan menghubungkan jalur darat dan laut antara Asia dan Eropa.

Sekitar 90% jaringan kereta dalam proyek tersebut akan berada di Malaysia dan pemerintahan Najib sepakat membayar bagiannya untuk jalur tersebut. Itu termasuk biaya lain seperti pembangunan dan perawatan jaringan kereta tersebut.

Alun-Alun Kota Terkenal di Dunia HAMPIR semua kota besar negara di dunia memiliki lahan terbuka luas yang sering disebut Town Square atau alun-alun kota. Biasanya alun-alun kota dikelilingi dengan pusat perbelanjaan, restoran, bahkan gedung balai kota serta di tengahnya sering dilengkapi air mancur, monumen, atau patung. Terlepas dari perbedaan bentuknya, sebuah town square selalu menyimpan sejarah unik di baliknya. Berikut deretan alun-alun paling terkenal di dunia: 1. RED SQUARE Rusia Red Square dikenal sebagai lapangan merah di jantung Kota Moscow, Rusia. Alun-alun ini dikelilingi oleh beberapa gedung indah antara lain Saint Basil’s Cathedral, the State History Museum, Lenin’s Mausoleum dan jembatan Kremlin. Nama Red Square diambil dari gedung sekitar yang terbuat dari batu bata berwarna merah atau mungkin berhubungan erat dengan warna merah yang identik dengan komunis. 2. DJEMAA EL FNA Maroko Djemaa El-Fna me rupakan salah satu tujuan favorit wisatawan ketika berkunjung di Kota Marrakech, Maroko. Di alun-alun kota ini dikenal dengan atraksi ular dan monyetnya, serta deretan kios pedagang kaki lima. Di sore hari alun-alun ini menjadi lebih ramai dengan adanya penutur cerita, beberapa pesulap, dan peramal bahkan tukang obat tradisional. Saat hari beranjak gelap, alun-alun ini dipenuhi puluhan pedagang makanan. 3. PIAZZA DEL CAMPO Italia Merupakan salah satu city squares paling besar di Eropa, Piazza del Campo adalah tempat berkumpul masyarakat dan tempat bersejarah di Kota Siena, negara Tuscany, Italia. Alun-alun ini terkenal karena gaya arsitekturnya khas dan sangat indah. Palazzo Pubblico, nama tower di Piazza del Campo sama terkenalnya dengan Palazzi Signorili, sebuah bangunan milik keluarga terkaya yang terkenal di Kota Siena. Dua kali setahun diadakan balap kuda di Palio di Siena, yang mengelilingi Piazza del Campo 4. SAINT PETER'S SQUARE Vatican Saint Peter’s Square berlokasi tepat di depan St Peter’s Basilica di Vatikan. Di kawasan ini terdapat tiang-tiang Tuscan Colosal, empat tiang dalam berbingkai trapesium sebagai pintu masuk basilica dan alun-alun yang berbentuk elips. Di pusat elips berdiri sebuah menara Obelisk bergaya Mesir yang mana pernah dipindahkan dari sirkus ke area situs ini pada 1586 sesuai arahan paus Sixtus V. Selama abad pertengahan, bola emas di atas Obelisk dipercaya berisi abu jenazah Julius Caesar. 5. TIMES SQUARE Amerika Serikat Merupakan alun-alun paling terkenal di Kota New York dimana lokasinya berada di antara simpang jalur Broadway dan Seventh Avenue. Tempat ini terlihat di video layar raksasa, dipenuhi berbagai papan iklan LED, dan beberapa lampu sorot hias. Times Square dilengkapi banyak restoran, gedung bioskop, hotel dan kawasan bisnis. Di tempat ini juga terkenal dengan event New Year’s Eve ball drop yang merupakan tempat dirayakannya acara pergantian tahun. 6. MAIN MARKET SQUARE Polandia Main Market Square atau Rynek Glówny ini terletak di kota tua Kraków, Polandia. Alun-alun ini dikelilingi berbagai gedung bersejarah seperti town house, istana, dan gereja. Pusat alun-alun didominasi dengan hall bermotif kain yang dibangun kembali dengan gaya Renaisance, beratap loten. Tersedia fasilitas tower untuk menikmati pemandangan dari atas melalui menara Gothic dari Saint Mary’s Basilica. 7. PIAZZA SAN MARCO Italia Piazza San Marco merupakan sebuah alun-alun penting di Kota Venicia, tempat yang terkenal dengan kata Pizza. Piazza San Marco merupakan salah satu alun-alun kota terluas di Eropa. The Basilica of San Marco adalah salah satu tempat menarik di Venicia dimana letaknya berada di sebelah timur Town Square ini. 8. TRAFALGAR SQUARE Inggris Trafalgar Square didirikan untuk memperingati Lord Horatio Nelson yang melawan angkatan laut Napoleon pada saat perang Trafalgar pada 1805.Pada pusat alun-alun ini terdapat monumen berupa tiang tinggi yang menggambarkan seorang Nelson berdiri menatap London. Monumen ini dikelilingi oleh 4 colosal singa dan satu seri air mancur besar. Lebih dari sekadar plaza terbuka, Trafalgar Square adalah salah satu alun-alun kota paling terkenal di Inggris Raya dan primadona wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk dikunjungi. 9. GRAND PALACE Belgia Grand Place atau Grote Market merupakan alun-alun kota di Kota Brussels, Belgia. Grand Place dikelilingi guildhalls, city town halls, dan sebuah Breadhouse. Lokasi ini merupakan tujuan wisata paling penting di Brussels. Setiap 2 tahun sekali di bulan Agustus terdapat event besar yaitu “flower carpet” di Grand Place. 10. TIANANMEN SQUARE China Terletak di Beijing, Lapangan Tiananmen disebut-sebut merupakan city square terbesar di dunia. Lapangan ini dikelilingi monumen bergaya Soviet dan gedung pemerintahan. Lapangan Tianamen merupakan tempat menakjubkan dengan pemandangan indah. Terdapat 4 patung singa terbuat dari marmer di depan pintu masuk lapangan ini dan pada bagian barat laut terdapat bekas peluru sisa peristiwa penembakan demonstran tragedi Tianamen pada 1989. Retribusi PKL Kota Tua Tidak Maksimal Retribusi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Tua, Jakarta Barat tidak maksimal, karena pedagang resmi lokasi binaan enggan membayar. Sikap serupa juga dilakukan PKL liar yang memenuhi titik-titik jalan di kawasan tersebut. Pengurus PKL Lokasi Binaan Cengkeh Hatta Kobra mengatakan, sejak beberapa hari ini dirinya enggan membayar retribusi PKL lokasi binaan di Jalan Cengkeh, Tamansari, Jakarta barat. Penyebabnya karena lokasi binaan mulai di tinggal pembeli. Pengunjung Kota Tua enggan mendatangi lokasi binaan lantaran posisinya jauh dari Taman Fatahillah. Di Jalan Cengkeh terdapat 500 pedagang yang menempati kios. Setiap harinya mereka dipatok membayar retribusi Rp5.000. Artinya, dari kawasan Cengkeh saja sedikitnya Rp2,5 juta per hari tidak masuk kas daerah. ”Percuma bayar juga kondisi kami sepi,” kata Hatta kemarin. Saat ini kondisi PKL Kota Tua semakin parah. Jaminan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno perihal Satpol PP tak boleh menindak dan melonggarkan pedagang di jalan mengakibatkan jalanan Kota Tua semrawut. PKL liar biasanya berdatangan menjelang sore. Mereka menempati sudut-sudut Kota Tua seperti Jalan Kunir, La da, Kali Besar Timur, dan Jalan Bank. Kondisi ini membuat lalu lintas padat dan tak terkendali lantaran penyempitan di beberapa ruas jalan. Zikri, PKL di Jalan Kunir, menuturkan menjelang sore dirinya berjualan nasi goreng. Dia menempati trotoar di dekat halte bus Transjakarta. Tikar digelar hingga tengah malam. Sekalipun liar, dia tak ambil pusing karena mendapatkan jaminan dari seorang preman dengan membayar retribusi Rp10.000 per hari. Saat malam di kawasan Kota Tua, mulai Jalan Kunir, Jalan La da, Jalan Bank, sedikitnya jumlah PKL mencapai 200 orang. Dengan begitu, oknum tersebut per harinya bisa meraup Rp2 juta dari PKL liar. Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat mengatakan, sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya agar tidak melakukan tindak tegas penertiban, seperti merusak atau mengangkut gerobak. Pasalnya, cara tersebut akan merusak program DKI terkait ekonomi kerakyatan. Dia juga memastikan ucapan pedagang mengenai tarikan uang yang dilakukan anggota adalah tidak benar.