JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) dikejutkan dengan kejadian runtuhnya selasar atau mezanin pada siang kemarin, Senin 15 Februari 2018. Selasar gedung penghubung tower I dan II BEI pun memakan puluhan korban. Berdasarkan data yang disampaikan BEI semalam, jumlah korban mencapai 81 orang yang dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan maupun operasi.

Tragedi yang terjadi sekira pukul 12.10 WIB ini pada saat perdagangan saham istirahat sesi I. Adapun terdapat beberapa fakta terkait kejadian yang dirangkum oleh Okezone:

1. Pembukaan perdagangan sesi II Senin 15 Januari 2018 sempat akan diundur.

Awalnya BEI berencana untuk memundurkan waktu perdagangan selama satu jam seiring dengan robohnya selasar di BEI.

Walau begitu, BEI membatalkan untuk memundurkan perdagangan sesi 2 dan perdagangan akan tetap dilansungkan secara normal. "Berdasarkan review kondisi terakhir, perdagangan BEI sesi II akan berjalan normal seperti biasa tanpa ada perubahan jadwal perdagangan.

Baca Juga: Selasar BEI Roboh, Gapensi Ungkap Ada Kesalahan Konstruksi

"Perdagangan BEI Senin (15/1/2018) Sesi II akan diundur selama 1 jam karena alasan force majeur. Info update akan diinformasikan selanjutnya," tulis keterangan resmi BEI, Senin (15/1/2017).

2. Dirut BEI Tito Sulistio dengar suara dentuman dan menolong beberapa korban

Dirut BEI Tito Sulistio mengatakan, saat kejadian tersebut dia tengah mengadakan janji dengan investor asing. Namun, lantaran ada bunyi yang cukup kencang, dia pun langsung berlari keluar.

"Saya pas janji makan dengan bule Belgium (Dubes Belgia) sekaligus, saya minta maaf. Ada bunyi duar. Keluar lari keluar ragu-ragu juga ada orang luka ya angkatin saja orang-orang luka," tutur dia di Gedung BEI, Senin 15 Januari 2018.

3.Jumlah korban mencapai 81 orang

Berdasarkan data yang disampaikan BEI semalam, jumlah korban mencapai 81 orang yang dilarikan ke rumah sakit untuk menerima perawatan maupun operasi.

Baca Juga: Selasar BEI Roboh, BCA dan BRI Pindahkan Kantor Cabangnya

Dari total jumlah 35 korban mahasiswa yang dirawat di MRCC Siloam Hospital Semanggi, sebanyak 17 orang masih mendapatkan perawatan, 11 orang mendapatkan tindakan operasi, dan 7 orang sudah boleh pulang.

Sedangkan dari total 26 mahasiswa yang dirawat di Rumah Sakit Jakarta, 17 korban mahasiswa masih menjalani perawatan dan 9 orang mendapatkan tindakan operasi. Kemudian satu orang dosen masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Tarakan.

Dari total 19 mahasiswa yang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Mintohardjo, sebanyak 16 orang menjalani perawatan dan 3 orang mahasiswa mendapatkan tindakan operasi.

4. Biaya perawatan korban ditanggung pengelola Gedung BEI

Sejumlah 81 orang yang menjadi korban dipastikan mendapat biaya pertanggungjawaban dari pengelola gedung BEI. Director of Cushman and Wakefield sebagai pengelola Gedung BEI Farida Riyadi mengatakan bahwa biaya pengobatan seluruh korban akan ditanggung oleh Cushman and Wakefield.

5.Sistem BEI tak terganggu, perdagangan tetap berjalan

Meskipun ada kejadian tersebut namun sistem bursa tidak terganggu sama sekali, karena itu hanya musibah secara fisik. Tito pun telah menanyakan ke jajarannya terkait risiko ke sistem bursa, namun tidak ada dampak yang berarti.

Baca Juga: Selasar Roboh, BEI Klaim Tak Ada Keluarga Korban yang Menuntut

Pada pembukaan perdagangan sesi II, IHSG menguat 1,15 poin atau 0,02% ke 6.371, ditopang oleh sektor tambang yang naik 1,26%. Tercatat transaksi terjadi mencapai Rp5,96 triliun dari 15,39 miliar lembar saham diperdagangkan.

6.Perdagangan Senin 15 Januari 2018 ditutup menguat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan kemarin ditutup di level 6.382,19 poin atau menguat 0,19% dari penutupan perdagangan Jumat, 12 Januari 2018.

Total nilai transaksi perdagangan saham harian BEI pada hari ini sebesar Rp7,90 triliun, total volume transaksi perdagangan saham harian BEI sebesar 10,77 miliar unit saham. Sedangkan total frekuensi transaksi perdagangan saham harian BEI berjumlah 293.830 kali transaksi.