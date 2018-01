JAKARTA - Reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Jokowi nampaknya tidak mempengaruhi pasar saham Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun masih belum banyak bergerak pagi ini.

Pasca-reshuffle yang dilakukan di Istana Presiden, IHSG masih turun 0,73 poin atau 0,01% menjadi 6.428. Pagi ini, IHSG bergerak dalam rentang terbatas di 6.421-6.435.

Sekadar informasi, Presiden Jokowi Widodo pagi ini mengumumkan Reshuffle Kabinet Kerja. Jokowi melantik Idrus Marham menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa, Agum Gumelar menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).





Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Tak Utak-atik Tim Ekonomi

Sementara Marsdya Yuyu Sutisna dilantik menjadi KSAU, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko dilantik sebagai Kepala Staf Presiden menggantikan Teten Masduki.

Awalnya, beradar kabar bahwa Presiden Jokowi akan mengganti Menteri Perindustrian (Menperin), lantaran Airlangga Hartarto diangkat menjadi Ketua Umum Golkar. Namun, presiden tidak mengutak atik jabatan menteri ekonomi.

Banyak ekonom menilai, kinerja Airlangga cukup bagus untuk mendorong roda ekonomi. Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hastati menilai, untuk mencapai target ekonomi sebesar 5,4% dibutukan orang yang bisa konsentrasi dan bisa mensinergikan kebijakan agar ekonomi yang sudah berjalan.

(mrt)