JAKARTA - Pagi ini isu Reshuffle terus bergulir dan menjadi perbincangan banyak kalangan. Ada sejumlah posisi menteri dan nama yang diisukan dalam pergantian jabatan.

Salah satu posisi yang berhembus kencang diganti adalah Menteri Perindustrian (Menperin) yang saat ini dijabat oleh Airlangga Hartanto yang tidak lain didapuk menjadi Ketua Umum Golkar. Airlangga menggantikan Setya Novanto yang telah dipenjara KPK karena kasus korupsi proyek e-KTP.

Namun faktanya, saat detik-detik pengumuman di Istana oleh Presiden Jokowi, Airlangga tidak masuk dalam barisan pejabat yang akan di reshuffle. Airlangga terlihat berdiri disebelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Baca Juga: Tiba di Istana Jelang Pelantikan sebagai Mensos, Idrus Janji Amanah

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hastati berpendapat bahwa selama ini Airlangga Hartanto memiliki track record yang baik, terutama dalam bidang perindustrian.

“Secara kompetensi Pak Airlangga track record-nya baik ya, terutama menjiwai bidang perindustrian,” ungkap Enny kepada Okezone belum lama ini.

Apalagi saat ini, tambah Enny, Indonesia sedang menghadapi perlemahan daya beli masyarakatnya, dengan demikian ekonomi Indonesia juga bertumpu kepada perindustrian.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Moeldoko Gantikan Teten Masduki Jadi Kepala Staf Presiden

“Di tengah perlemahan ekonomi, yang menjadi tumpuan ya perindustrian ya. Apalagi untuk mencapai target ekonomi sebesar 5,4%. Jadi membutuhkan orang yang bisa konsentrasi terhadap mensinergikan kebijakan agar ekonomi Indonesia tahun ini bisa mencapai 5,4%,” lanjut Enny.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet, Jokowi Pilih Idrus Marham Jadi Mensos Gantikan Khofifah

Saat ini Istana sudah ramai dan akan memulai pengumuman dan pelantikan menteri Kabinet Kerja.

(kmj)