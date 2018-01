JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan analisa terhadap tingginya harga beras saat ini. Ada dua persoalan yang membuat harga beras naik pertama penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan pemberian beras sejahtera melalui bantuan pangan nontunai (BPNT).

Komisioner KPPU Saidah Sakwan mengatakan, sejak pemerintah tetapkan HET beras medium Rp9.450 per kg dan premium Rp12.300 per kg, di saat bersama ada margin pelaku usaha yang berkurang. Misalnya, dulu jual beras premium Rp23.000 per kg sekarang dipatok Rp12.300 per kg.

"Ada margin tergerus. Ini berakibat banyak pelaku usaha check out dari perberasan nasional," tuturnya, dalam diskusi, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Kedua, lanjut Saidah, ada pengalihan subsidi beras sejahtera (rastra) yang dulunya diberikan secara langsung sekarang menggunakan BPNT. Hal ini membuat stok beras dulu tercukupi, sekarang justru berkurang.

"Banyak masyarakat beralih ke pasar membeli beras yang sama dengan masyarakat secara umum. Dulu dia masuk ke dalam pasar dia bisa beli premium dan medium," tuturnya.

Menurutnya, transisi perubahan adanya HET dan rastra harus bisa dikendalikan. Pasalnya, tujuan keduanya sebagai instrumen stabilisasi beras nasional.

"Hal ini mungkin diatur pemerintah. Catatan soal impor, ambil kebijakan kami wanti-wanti adalah beras proteksi terhadap petani. Artinya beras ini harus jadi stok Bulog jangan dibuang ke pasar. Karena Februari panen raya," tandasnya.

