NEW YORK - Kurs dolar AS diperdagangkan beragam terhadap mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB). Dolar bergerak mixed karena para investor terutama fokus terhadap laporan Beige Book terbaru Federal Reserve dan data ekonomi yang baru dirilis.

Laporan dari 12 Distrik Federal Reserve mengindikasikan bahwa ekonomi terus berkembang dari akhir November sampai akhir tahun, dengan 11 Distrik melaporkan kenaikan sedang hingga moderat dan Dallas mencatat kenaikan yang kuat, menurut Beige Book yang dirilis kemarin.

Baca Juga: Dolar AS Loyo di Tengah Spekulasi Stimulus Bank Sentral Eropa



Laporan tersebut mengatakan bahwa prospek tahun ini tetap optimistis untuk sebagian besar kontak di seluruh negeri.



Di sisi ekonomi, Federal Reserve AS melaporkan produksi industri naik 0,9% pada Desember, lebih baik dari perkiraan, meski output manufaktur hanya naik tipis 0,1%.

Baca Juga: Dolar AS Melemah Tertekan Data Ekonomi Negatif



Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, meningkat 0,03% menjadi 90,424 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2224 dari USD1,2272 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi USD1,3872 dari USD1,3797 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,8003 dari USD0,7963.

Baca Juga: Dolar AS Melemah Dipicu Spekulasi Pengurangan Stimulus ECB

Dolar AS dibeli 111,12 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,30 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9625 franc Swiss dari 0,9587 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2413 dolar Kanada dari 1,2421 dolar Kanada.

(kmj)