JAKARTA - Pemerintah memberikan kesempatan nelayan untuk beralih menggunakan alat tangkap cantrang. Kesempatan ini mestinya dimanfaatkan pelaku usaha untuk menganekaragamkan usaha (diversifikasi) tidak lagi fokus pada cantrang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pemerintah sangat berkomitmen menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dengan berkelanjutan sebagai dasar utamanya. Oleh karena itu, penyelesaian pengalihan alat tangkap cantrang harus segera diselesaikan.

"Pabrik Surimi harus menghargai ini, mereka harus mulai diversifikasi usahanya. Pengusaha yang tidak mau move on bukan pengusaha zaman now," tuturnya, di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Asal tahu saja, pabrik Surimi merupakan salah satu pabrik yang tutup akibat sulitnya mendapatkan bahan baku ketika alat tangkap cantrang dilarang pemerintah.

Susi melanjutkan, sebagai pengusaha zaman now maka harus peduli terhadap keberlangsungkan dan keberlanjutan usaha baik dari sisi profit dan produksinya. Oleh karena itu harus segera bisa menyesuaikan dengan keputusan pemerintah. "Kalau tidak mau move on bukan pengusaha zaman now. Nelayannya saja sudah ngerti," tuturnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepati janjinya bertemu dengan para perwakilan nelayan yaitu Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santoso, dan Nahkoda Kapal Rasjiman. Mereka hadir bersama Bupati Batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto dan Bupato Rembang Abdul Hafidz.

Sedangkan Presiden saat pertemuan berlangsung didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekertaris Negara Pratikno dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, KKP dengan nelayan sepakat bahwa pemerintah tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang. Namun, pemerintah memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai.

