JAKARTA - Untuk menjadi negara maju banyak faktor yang perlu didorong, termasuk sumber daya manusia (human resources) dan modal.

Sementara itu, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk produsen roti bermerek Sari Roti pada tahun ini berencana membangun dua pabrik baru yang berlokasi di wilayah Gresik dan Lampung.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) telah melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sejak kemarin 17 Januari. Hari ini, BI akan mengumumkan hasil dari RDG pertama di tahun 2018 tersebut, salah satunya adalah mengenai suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Repo Rate (7-Days Repo Rate).

Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal Okezone Finance. Untuk itu, kembali disajikan berita-berita tersebut secara lengkap.

Menteri Bambang: Modal Tak Selalu soal Uang

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan pentingnya peran infrastruktur sebagai penggerak roda perekonomian. Menurutnya, untuk menjadi negara maju banyak faktor yang perlu didorong, termasuk sumber daya manusia (human resources) dan modal.

Perihal modal, kata dia, seringkali hanya diterjemahkan sebagai uang. Padahal, keberadaan uang ataupun modal tadi memang dibutuhkan tapi tidak serta merta mendorong langsung kemajuan perekonomian.

"Dia hanya bisa dioptimalkan kalau ada enviroment yang mendukung. Dan salah satu enviroment yang mendukung mengalirnya uang atau modal ke suatu negara dan kemudian memberikan dampak kepada perekonomian adalah melalui infrastruktur," ujarnya di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Dalam kesempatan itu, Menteri Bambang juga memaparkan latar belakang Pemerintah mendorong keikutsertaan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembiayaan infrastruktur. Bambang menjelaskan, infrastruktur yang diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah infrastruktur yang mendorong pengentasan kemiskinan, yang meliputi rumah, irigasi, arteri jalan desa, air bersih, dan sanitasi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia sekarang pada 10,12%. Meskipun tingkat kemiskinan itu merupakan tingkat terendah sepanjang sejarah jumlahnya masih setara 26 juta orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan masih sangat besar, di mana mereka adalah prioritas pemerintah.

Sehingga, dikatakan Bambang, APBN yang jumlahnya terbatas meskipun setiap tahun meningkat secara nominal harus difokuskan pada infrastruktur dasar yang berfungsi untuk pengentasan kemiskinan.

"Masalahnya ada infrastructure dasar ada infrastruktur yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sinilah kita harus mulai melihat potensi swasta dan BUMN dalam mendukung investasi infrastruktur yang nantinya mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain infrastruktur dasar yang mendorong pengentasan kemiskinan yang hampir 100% dibiayai oleh APBN," jelas dia.

Sekadar informasi, kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2015-2019 sebesar Rp4.769 triliun. Adapun APBN dan APBD hanya mampu membiayai sebesar Rp1.951,3 triliun atau setara dengan 41,3%.

Sisanya, sebanyak Rp2.817,7 triliun atau setara 22,2% akan dialokasikan untuk BUMN dan sebesar Rp1.751,5 triliun atau setara 36,5% diharapkan berasal dari partisipasi pihak swasta.

Sari Roti Bangun Pabrik di Gresik dan Lampung

PT Nippon Indosari Corporindo Tbk produsen roti bermerek Sari Roti pada tahun ini berencana membangun dua pabrik baru yang berlokasi di wilayah Gresik dan Lampung.

Corporate Communication Nippon Indosari Corporindo Stephen Orlando menjelaskan pembangunan dua pabrik tersebut merupakan bagian dari rencana strategi perseroan dalam jangka panjang. Perusahaannya berencana membangun empat hingga lima pabrik baru dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

“Rencananya kami membangun dua pabrik baru di Gre sik dan Lampung. Pembangunan dilakukan pada kuartal I/2018,” kata Orlando di Jakarta. Menurut dia, pembangunan dua pabrik baru tersebut diharapkan dapat mendorong kapasitas produksi perseroan. Dengan demikian, pendapatan perusahaan juga bisa meningkat.

Meski begitu, Orlando masih belum bisa menjabarkan berapa kapasitas produksi masing-masing pabrik yang akan di bangun. “Pabrik ini diharapkan bisa rampung pada akhir 2018 sehingga bisa segera memberikan kontribusi terhadap penjualan perseroan pada tahun depan,” ujar dia.

Orlando menjelaskan, pangsa pasar makanan di Indonesia masih cukup besar. Hal tersebut didukung dengan jumlah penduduknya yang banyak dan wilayah Indonesia yang luas. Untuk itu, perseroan berencana menambah jumlah pabrik di beberapa wilayah di Tanah Air.

“Pasar makanan pada 2018 masih cukup prospektif. Pangsa pasarnya masih luas dan potensi pasar baru juga masih terbuka lebar di beberapa wilayah,” katanya. Nippon Indosari Corporindo hingga saat ini telah mengoperasikan 10 pabrik yang berlokasi di Cikarang, Cibitung, Pasuruan, Semarang, Medan, Palem bang, Makkasar, Cikande, dan Purwakarta.

Sementara kapasitas produksi mencapai lebih dari 4 juta potong roti per hari. Sementara itu, Presiden Direktur & CEO Nippon Indo sari Corporindo Wendy Sui Cheng Yap menambahkan, perseroan telah menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang menyetujui perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi.

“RUPSLB tersebut secara resmi mengangkat Jaka Prasetya dan Arlina Sofia untuk menduduki posisi komisaris dan direktur,” kata dia.

Suku Bunga Acuan BI Diproyeksi Tetap 4,25%

Bank Indonesia (BI) telah melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) sejak kemarin 17 Januari. Hari ini, BI akan mengumumkan hasil dari RDG pertama di tahun 2018 tersebut, salah satunya adalah mengenai suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Repo Rate (7-Days Repo Rate).

Sebelumnya, pada RDG akhir tahun kemarin BI pada 13-14 Desember 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Repo Rate tetap sebesar 4,25%.

Seperti pada kebijakan sebelumnya yang menahan di 4,25%, hari ini Bank Sentral diprediksi beberapa analis akan tetap menahan suku bunga acuannya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor mulai dari tingkat inflasi hingga proyeksi kenaikan suku bunga yang akan dilakukan bank sentral AS, The Fed sepanjang 2018.

"BI diprediksi akan tetap mempertahankan 7 Days Repo Rate di 4,25%. Faktor yang jadi pertimbangan adalah inflasi bulan Januari diperkirakan relatif tinggi dikisaran 0,6% secara bulanan. Kenaikan harga pangan khususnya beras membuat proyeksi inflasi tahun 2018 bisa di atas target pemerintah 3,5%," ungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone.

Faktor lainnya, kata dia, penurunan suku bunga kredit perbankan yang cenderung lambat meskipun BI dalam kebijakan sebelumnya telah beberapa kali memangkas bunga acuannya hingga 200 basis poin (bps). Selain itu, tekanan eksternal masih cukup besar dari suku bunga The Fed yang diproyeksi naik hingga 4 kali di 2018, instabilitas geopolitik di timur tengah dan tren harga minyak yang bisa menembus USD80 per barel berpengaruh pada keputusan BI mempertahankan suku bunga acuannya.

Senada dengan Bhima, Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Pieter Abdullah Redjalam juga memproyeksikan BI 7 Days Repo Rate tetap di 4,25%.

Bila menengok The Fed yang telah menaikkan suku bunganya 25 bps pada Desember lalu, maka kemungkinan kenaikan akan berada pada kisaran Maret atau April 2018. Sehingga tak mungkin menurutnya BI menaikkan suku bunga pada awal tahun ini, pasalnya pada saat The Fed menaikkan suku bunganya akan sulit untuk BI mengimbangi.