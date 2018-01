JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil membongkar Upaya penyelundupan narkotika jenis methamphetamine (sabu) di Aceh. Sabu seberat 40 kg dari Penang, Malaysia yang dibawa melalui jalur laut tersebut berhasil diamankan petugas gabungan setelah dilakukan penindakan selama dua hari. yaitu pada 10 dan 11 Januari 2018.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari penindakan kali ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 40 kilogram narkotika jenis sabu, lima buah handphone dan dua unit speedboat serta empat tersangka.

Keempat tersangka terjerat pasal Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (l) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan hukuman maksimal pidana mati.

"Seluruh barang bukti dan tersangka telah diserahterimakan ke BNN untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, dari informasi yang diperoleh petugas gabungan. Keempat orang tersebut dikendalikan oleh seorang pelaku berinisial DB yang saat ini masih buron.

"Seluruh elemen masyarakat juga berperan aktif dalam melakukan pemberantasan peredaran narkotika dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum menemukan adanya upaya penyelundupan narkotika sekecil apapun," jelasnya.

Adapun kronologis penangkapan tersebut bermula ketika petugas Bea Cukai menerima informasi dari intelejen milik BNN terkait upaya penyelundupan narkotika melalui jalur laut pada tanggal 9 Januari 2018. Setelah mendapatkan informasi, barulah tim patroli laut Bea dan Cukai melakukan penyisiran di perairan Idi Rayeuk dengan menggunakan kapal 80 15021.

Pada saat melakukan penyisiran, petugas bea cukai Kantor Wilayah Aceh mencurigai satu Speedboat yang diduga ingin menyelundupkan narkotika. Seketika, petugas langsung bergegas mengejar Speedboat tersebut.

"Setelah itu (petugas bea cukai) melakukan pengejaran terhadap Speedboat yang diduga mengangkut narkotika," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, upaya pengejaran sempat mengalami kendala karena speedboat telah memasuki daerah sungai Bagok, Aceh Timur. Sedangkan kapal BC 15021 tidak memungkinkan untuk menyusuri sungai tersebut.



"Petugas patroli laut kemudian berkoordinasi dengan petugas gabungan Bea Cukai dan BNN untuk melanjutkan penyelidikan," jelasnya.

Dari hasil penyelidikan, petugas gabungan menemukan dan mengikuti seorang pelaku berinisial HR yang pada saat itu menggunakan sepeda motor dan diduga sebagai penerima sabu. Petugas gabungan melakukan pengejaran dan menangkap pelaku di depan pekarangan rumahnya di Desa Bagok, Kecamatan Darul Aman. Kabupaten Aceh Timur pada 10 Januari 2018, sekitar pukul 05.45 WlB dan saat penangkapan. tersangka kedapatan membawa 19 bungkus sabu yang berada di dalam karung.

Selanjutnya petugas gabungan melakukan pengembangan dan menangkap tersangka AM yang merupakan pihak yang menyerahkan sabu kepada HR di rumahnya. Penindakan dilanjutkan petugas gabungan dengan melakukan penangkapan tersangka JN di rumahnya di Desa Bentayan, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur.

JN berperan sebagai orang yang mengambil sabu di tengah laut bersama dengan AM. Petugas gabungan juga menangkap SN yang berperan sebagai orang memindahkan sabu yang dibawa JN di speedboat untuk diberikan kepada HR.

Sementara SN memindahkan sabu tersebut dengan cara meletakkannya ke dalam sepeda motor milik HR yang terpakir di jalan di sekitar sungai Kuala Bagok pada saat terjadi transaksi narkotika antara HR dengan AM.

Seakan tak puas, petugas penyidik kembali menggali informasi dari tersangka AM dan hasilnya didapat bahwa tersangka AM sebelumnya telah mengambil sabu sebanyak 39 bungkus, seberat kurang lebih 39 kilogram di Perairan Selat Malaka bersama JN dengan menggunakan speedboat menuju sungai Kuala Bego. AM kemudian menyuruh JN untuk menyimpan sabu sebanyak sepuluh bungkus di dalam kapal yang sedang diperbaiki di sekitaran sungai Kuala Bagok.

Kemudian petugas penyidik melakukan penggeledahan terhadap kapal tersebut dan menemukan sabu sebanyak sepuluh bungkus seberat sepuluh kilogram di dalam kapal tersebut Berdasarkan hasil interogasi, tersangka AM bersama tersangka SN telah menyerahkan sabu kepada tersangka HR sebanyak 29 bungkus, namun yang berhasil disita hanya 19 bungkus seberat 19 kilogram.

Atas keterangan tersangka AM tersebut, petugas gabungan kemudian kembali menggali informasi terhadap tersangka HR. Dari informasi tersangka, diperoleh bukti bahwa sisa sabu sebanyak sepuluh bungkus seberat sepuluh kilogram telah dikubur di pekarangan rumah SN di Desa Bagok Panah Peut, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, dari hasil penggeledahan, petugas gabungan menemukan sabu, sebanyak sebelas bungkus yang dikubur di dekat kandang ayam pekarangan rumahnya, di mana satu bungkus tambahannya merupakan sabu yang dikubur oleh SN pada saat transaksi sebelumnya.